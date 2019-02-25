Aziz Kocaoğlu, AKP’nin iddialarına yanıt verdi!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin iddialarına yanıt verdi. SÖZCÜ'ye konuşan Aziz Kocaoğlu şunları söyledi:

– AKP hükümetinin yetkilileri yıllardır her seçim döneminde İzmir'e su getirdiklerini, kenti susuzluktan kurtardıklarını söylüyor. Üstelik bunu, sanki başka bir ülkenin halkına lütufta bulunurcasına, İzmirlilerin başına kakarak yapıyor. Seçim sürecine girildikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sık sık aynı şeyi tekrarlıyor, “İzmir susuzdu, biz su getirdik” diyor.

GÖRDES BARAJI FİYASKO

– Garip olan bir şey var; o da söylediklerinin aksine İzmir'e hükümet eliyle getirilmiş bir damla bile su olmaması. Neden mi? Çünkü İzmir'e suyunun verildiği iddia edilen Gördes Barajı tam bir fiyaskoya dönüştü. İmalat sırasında yapılan hatalar nedeniyle milyonlarca lira harcanarak yapılan barajda su tutulamıyor. Çünkü Gördes Barajı'nın tabanı delik. Yıllardır bu sorun çözülemedi.

– Ocak ayında İzmir rekor yağış aldı. Tüm barajlar neredeyse yüzde 100 doldu. Ama Gördes Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 10-12'yi bir türlü geçmiyor. İzmir'e su verileceği söylenen Gördes Barajı ölü bir yatırım haline geldi.

SU HATTI BİLE YOK

– Hadi diyelim barajdaki büyük arıza giderildi, su tutulmaya başlandı. Yine İzmir'e su vermeleri mümkün değil. Çünkü ortada İzmir'e uzanan bir isale hattı yok. Yapılan protokole rağmen DSİ tarafından inşa edilmesi gereken hattın yapımı savsaklandı.

– İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu Kavaklıdere Arıtma Tesisi ise atıl durumda bekliyor. Çünkü 2016'da tamamlanan tesisi test edecek su gelmedi henüz. 3 yıldır su bekliyor Kavaklıdere. İzmir'e su verilmiyor ama verilmeyen suyun parası belediyeden kuruşu kuruşuna tahsil ediliyor. Bu da ayrı bir komedi.

BEYDAĞ BARAJI SULAMA İÇİN

– 17 yıldır İzmir'e açıkça ayrımcılık uygulayan AKP hükümeti yapılmayan yatırımı propaganda aracı olarak kullanıyor. Çünkü ortada İzmirliye anlatabilecekleri elle tutulur bir hizmet yok.

– Sayın Cumhurbaşkanı, Gördes örneğinden sonra bir de “Beydağ Barajı'nı yaptık, İzmir'i susuzluktan kurtardık” dedi. Oysa Beydağ Barajı bir tarımsal sulama barajıydı. Sürekli bu iddialara cevap vermekten yorgun düştük ama iktidar aynı şeyleri tekrarlamaktan usanmadı.

KATI ATIK TESİSİ ENGELLENDİ

– 17 yıldır İzmir için tek bir metro yatırımına imza atmayan hükümetin bundan sonra da yatırım yapması beklenmiyor zaten. İzmir Büyükşehir Belediyesi hükümetten para ve destek beklemeden 2004-2019 arasında kentteki raylı sistemi 11 kilometreden 179 kilometreye çıkardı.

– Kente çağdaş bir katı atık geri dönüşüm tesisi kurabilmek için yıllardır çalışıyoruz. Üzerimize düşen her şeyi yapmamıza rağmen tesisin kurulmaması yönündeki siyasi ayak oyunları, bu yatırımın hayata geçmesini uzun süre engelledi. Her bulduğumuz katı atık yeri için bir engel çıkarıldı.

‘UYGUN ARAZİLER BULDUK'

– 2011'de Torbalı, Menderes ve Menemen'de son derece uygun araziler bulduk. Ama bir takım siyasi etkenlerin de devreye girmesiyle, tesisin bu bölgelerde yapılması mümkün olmadı. 2012'de Karşıyaka, Çiğli ve Menemen sınırlarının kesiştiği noktada yer tespiti yaptık. Uzun süre onay için uğraştık. Tam uzlaşmaya vardık derken, 3-4 kişilik bir grup dava açtı. Sene 2019…Mahkeme süreci yeni bitiyor. Yer seçimi konusunda ‘hukuka aykırılık yoktur' kararı çıktı. Şimdi süratle, dondurulan ÇED sürecini tamamlayacağız. AKP'nin sayın adayı sanırım bu süreçlerden, yani katık atık geri dönüşüm tesisi kurabilmek için uzun yıllardır neler yaptığımızı ve hangilerinin engellendiğinden habersiz. Ya da işine öyle geliyor.

Zeybekci dersine çalışmamış

Kocaoğlu, AKP adayı Nihat Zeybekci'nin İzmir'de yağmur suyu ayrıştırması olmadığı iddiasını şöyle cevaplandırdı: “İzmir, Avrupa Birliği standartlarında arıtma sayısı ve kişi başına düşen arıtma miktarıyla Türkiye lideridir. Son 4 yılda, yağmur suyu altyapısı için 175 milyon TL yatırım yapıldı. 514 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı var. Bilmezsen, dersini çalışmazsan böyle olur. Zeybekci, 8 yıl belediye başkanlığı yaptığı Denizli'de kaç arıtma tesisi kurdu?”

İzmir'de koku sorunu yok

Kocaoğlu, “İzmir'e ‘kokuyor' gibi söylemlerde bulunmak Sayın Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığına gölge düşürür. Büyük Kanal'da emeği geçen herkesten, bütün belediye başkanlarımızdan Allah razı olsun. Artık o sorun kalmadı. Bu algı yönetimidir. İzmir kokmuyor. ‘Kokuyor' diye propaganda yapanlar, 31 Mart akşamı cevabını görür” dedi.