CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan YSK açıklaması!

Kılıçdaroğlu, Elmadağ Belediyesinin Elmadağ Kültür Merkezi’nde düzenlediği iftar programından ayrılırken gazetecilerin YSK’nin İstanbul gerekçesine ilişkin sorusunu yanıtladı. Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile görüştüğünü ifade ederek, “Ben de şimdi Genel Merkeze gidiyorum. Orada arkadaşlarla görüşeceğiz, durumu değerlendireceğiz. Metni görmeden bir şey söylemem şu aşamada doğru olmaz” diye konuştu. AA

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