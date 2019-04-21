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CHP’li Nuhut: “Organize bir provokasyon”

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Çubuk’ta yapılan saldırı sırasında yanında olan CHP’li Kenan Nuhut, “Organize bir saldırı, provokasyon var” dedi.

Sözcü Ankara
16:40 -
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CHP’li Nuhut: “Organize bir provokasyon”

Hakkari'de terör saldırısında şehit edilen sözleşmeli er Yener Kırıkçı'nın cenazesinde, CHP Liderine yapılan saldırına tepkiler var. Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunan CHP'li Kenan Nuhut, SÖZCÜ'ye şunları söyledi: “Cenaze namazını kıldıktan sonra ‘yuhlama' sesleri yükseldi. Bir süre sonra bazı noktalarda hareketlilik başladı. İtiş kakışlar ve saldırı oldu. Öyle münferit bir saldırı gibi değil. Burası küçük bir köy, dışarıdan kişi gelmişti. Belli ki birileri provokasyon için organize olmuşlar.”

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