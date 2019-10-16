Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP grubunda

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin yurtdışı ziyareti nedeniyle Çarşamba gününe alınan grup toplantısında konuşuyor.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından önemli satırbaşları;

“Bugüne kadar hep şunu söylerdim. İki devlet bir devlet. Dünden sonra şunu ifade ettim. 5 devlet bir millet. İnşallah Türkmenistan’ı da buraya katmak suretiyle 6 devlet bir millet olmak üzere bölgede güçlenerek yürüyeceğiz.

Meclis gündeminde de çok önemli hazırlıklarımız bulunuyor. bir parantez açıyorum. Milletvekili arkadaşlarımız Meclis’te iştirak konusunda zayıf olduklarını ihbar ettim. Bu bizim gibi güçlü bir partiye yakışmıyor. Üç günümüzü biz meclis çalışmalarına veremezsek bize yazıklar olsun. Bu dönemde çok hassas olmalıyız. Arkadaşların sizleri bahçelerden toplayıp guruba getirmemesi lazım. Bunu özel olarak size söylüyorum. Cumhur İttifakı olarak Meclis’i etkin olarak çalıştırmaya kararlıyız.”