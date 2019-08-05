Cüneyt Cebenoyan son yolculuğuna uğurlanıyor

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 3 Ağustos’ta meydana gelen trafik kazasında gazeteci Cüneyt Cebenoyan hayatını kaybetmiş, eşi Ayşegül Cebenoyan yaralanmıştı. Cüneyt Cebenoyan için ilk tören çalıştığı BirGün gazetesi önünde yapıldı. Gazete önündeki törene ailesi ve çok sayıda seveninin yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Muharrem Keskin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Hayri Kozanoğlu, Oğuzhan Müftüoğlu, Alper Taş, Ercan Kesal katıldı.

Cebenoyan için yapılan saygı duruşundan sonra konuşma yapan eşi Ayşegül Cebenoyan, “Cüneyt benim 33 yıllık sevgilim, can yoldaşımdı. Birlikte hayatın pek çok güzelliğini ve acısını yaşadık. İki gündür yazılanlara baktığımda yaşadığı acılara çok fazla vurgu yapıldığı isyan edildiğini gördüm. Bu yazıları yazan herkese çok teşekkür ediyorum yanımızda olduklarını hissediyorum. Ama ben Cüneyt'in boyun eğmez, inatçı,-mış gibi yapmayan dirençli yanından söz etmek istiyorum.

Çünkü Cüneyt yaşadıklarının bu coğrafyanın kaderi olmaması için mücadele etmişti. Bu ülkeden kaçabilirdi ama o kaldı. Bu ülkenin haksızlıklarıyla mücadele etmeyi seçti. Cüneyt hesap adamı değildi hiçbir zaman olamadı. Olsaydı Cüneyt olmazdı. Keşke şu iki gündür hakkında yazılanları okuyabilse, duyabilseydi. Keşke birbirimizi daha çok dinleyebilsek. Ben Cüneyt'e çok teşekkür ediyorum. İyi ki hayatımı onunla geçirmişim” dedi.

Kızı Elif, yaptığı konuşmada “Babam beni hayatta en çok güldüren insandı. Benim espri anlayışımı “Benim esprimi bir ablam anlardı bir de bu” diyerek beni işaret edererek anlatırdı. Babamı komikliğiyle, sıcaklığıyla, şefkatiyle, kararlığıyla bütün yönleriyle hatırlamak için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı. Gazete önündeki anmanın ardından Cüneyt Cebenoyan'ın naaşı alkışlarla cenaze töreninin yapılacağı Zincirlikuyu Camii'ne götürüldü.

Kardeşini bombalı saldırıda, ailesini depremde kaybetmişti

Cüneyt Cebenoyan'ın kardeşi arkeolog ve rehber Yasemin Cebenoyan, PKK terör örgütünün 1994 yılında Taksim'deki The Marmara Oteli'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti. Cebeneyon, 1999 depreminde iki yaşındaki oğlu ile anne ve babasını kaybetmişti.