Dikkat çeken seçim anketi: Yarın seçim olsa…

İşte Ada Araştırma Şirketi’nin 26 ilde 18 yaş ve üzeri toplam 1700 katılımcıyla önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak (CATI) Bilgisayar destekli telefonla anket yapma tekniği ile gerçekleştirdiğin anketten öne çıkan detaylar…



Katılımcılara “Yarın milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiziniz?” sorusu da yöneltildi. Bu soruya yanıtlar ise şöyle oluştu: (Kararsızlar dağıtıldığında)

AKP % 41,9

CHP % 21,3

MHP % 8,4

İYİ % 7,5

HDP % 7,5

Saadet % 2,3

Yeni kurulacak parti % 9,2

Diğer % 2,0



“Yarın Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar ise şu şekilde sıralandı;

Recep Tayyip Erdoğan: % 45,1

Ekrem İmamoğlu: % 26,6

Meral Akşener: % 6,1

Devlet Bahçeli: % 5,3

Selahattin Demirtaş: % 4,2

Ali Babacan: % 3,8

Diğer: % 2,8

Ahmet Davutoğlu: % 2,1

Muharrem İnce: % 1,6

Temel Karamollaoğlu: % 1,4

Kemal Kılıçdaroğlu: % 1,1



ERDOĞAN OYUNU ARTIRDI

Bir önceki aya göre Erdoğan’ın oyunu büyük oranda artırdığı gözlendi.

Ankette katılımcılara “Yeni bir partiye ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusu da yöneltildi. Bu soruya katılımcıların; % 58,8’i ‘hayır’ % 34,8’i ‘evet’ % 6,3’ü ise ‘fikrim yok’ diye yanıt verdi.

Katılımcılara “Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Muharrem İnce” isimleri de soruldu. Bu isimler arasında şansı en yüksek kişinin % 79,7 ile Ahmet Davutoğlu olduğu gözlendi.



Türkiye’nin ekonomik gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz?

%72,0 Kötüye doğru gidiyor

%14,3 Aynı kalacak

%13,8 İyiye doğru gidiyor

ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ

21-28 Ekim 2019 tarihleri arasında 26 il genelinde gerçekleştirilen bu kamuoyu araştırması; Türkiye' de 26 ilde yaşayan vatandaşların Ekim 2019 Türkiye gündemini belirleyen olaylarla ilgili algı ve düşüncelerini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Araştırma; 18 yaş ve üzeri toplam 1700 katılımcıyla önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak (CATI) Bilgisayar destekli telefonla anket yapma tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler kontrol edildikten sonra bilgisayar ortamına aktarılmış, SPSS istatistik paket programı yardımıyla çözümlemeler yapılmıştır.

Araştırma örnekleminin oransal dağılımı, Türkiye'nin demografik koşullarına göre tespit edilmiştir.

Araştırma örnekleminin, demografik bilgilere göre dağılımında TÜİK verileri, lokasyondağılımında ise genel seçimlerdeki seçmen sayısı baz alınmıştır.