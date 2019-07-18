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Düzce Valisi Dağlı: 7 kişi kayıp ihbarı geldi

Düzce Valiliği, 7 kişinin kaybolduğu ihbarı geldiğini, teyit ve arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

19:01 -
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Düzce Valisi Dağlı: 7 kişi kayıp ihbarı geldi

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“İlimizde yaşanan yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkili ve kurum ekiplerimiz araç ekipmanları ile sahada olup helikopterler marifetiyle Cumayeri ve Akçakoca ilçemizden 69 vatandaşımız kurtarılmış olup, 7 vatandaşımızla ilgili teyide muhtaç kayıp ihbarında bulunulmuştur. Kayıp ihbarı ile ilgili teyit ve arama kurtarma çalışmaları derhal başlatılmıştır.”

Düzce Valisi Dağlı da “Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi. Bunlar teyide muhtaç. Akçakoca ve Cumayeri’nde de 69 kişi kurtarıldı” ifadelerini kullandı.

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