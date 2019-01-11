Edirne esnafı Başkan Gürkan’a sahip çıktı

Edirne’de Ulus pazarı esnafı Belediye Başkanı Recep Gürkan’a sahip çıkarak, Yunanca ve Bulgarca yeni yıl afişlerinde Adrianoupolis polemiğine bir son verilmesini istediler.

Pazar yerinde esnaflarla beraber açıklama yapan Edirne Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı (UPEK) Bülent Reisoğlu, Edirne’nin Bulgarca ve Yunanca’daki karşılığı olan isimlerin kullanılmasının turistlerin ilgisini pekiştirdiğini kaydederek, “Bunun kullanılması da çok doğaldır. Bakın Turizm Bakanlığımız ülkemize yabancıları davet ederken ‘Türkiye’ demiyor; ‘Turkey’ diyor, ‘Turkei’ diyor.

Hangi dil konuşuluyorsa tanıtımlarımızı da bu dilde yapıyor. Doğrusu da budur. ‘Welcome to Turkey’ sloganı bu kadar bilinirken Edirne Belediyesi’nin gayretini sözcük oyunlarıyla boğmaya kalkanları esnaf affetmeyecektir. Esnafımız, kişisel çıkarları için ekmeğine göz koyanları affetmeyecektir. Herkes Edirne’nin ticaretini artırmak için elinden geleni yapmaya çalışırken işgüzarlık yapanların evine ekmek götürmek için karda kışta, soğukta saatlerce sokakta çalışanları anlamalarını beklemiyoruz. Bizler her güzel projenin destekçiyiz. Güzel projeleri engellemeye çalışan herkesi de şiddetle kınıyoruz.” dedi.

ESNAFLARIN KOMŞUNUN GELMESİYLE NEFES ALDIKLARI BELİRTİLİYOR

Ülkenin zorlu bir ekonomik süreçten geçtiğine dikkat çeken Reisoğlu, “Can suyu olması beklenen sektörlerden birinin de turizm olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Buram buram tarih kokan Edirnemiz ülkemizin dört bir yanından vatandaşlarımızı ağırlıyor. Diğer yandan ilimiz serhat şehri ve bu nedenle Bulgaristan ve Yunanistan’ın sınır şehirlerinde yaşayanlar için de çok cazip. Günübirlik turistik ve ekonomik seyahatleri özendirmek için Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan büyük duyarlılık göstermektedir. Projeler üretmektedir. Bu amaçla hazırlanan davet pankartları yabancı turistler üzerinde çok güzel etkiler bıraktı. Kendi dillerinde hazırlanan pankartlar sayesinde Bulgaristan ve Yunanistan’dan alışveriş için gelen turist sayısında ciddi artış yaşandı.” diye konuştu.