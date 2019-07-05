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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni parti sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin yeni parti sorusuna yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu haberleri biz de sizlerden duyuyoruz. Bugüne kadar benzer olayları çok yaşadık. Ayrılanlar oldu ama tarih oldular. Bunları dert edinmiyoruz" dedi.

14:09 -
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin yeni parti iddialarıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Erdoğan, şunları söyledi:

Şu anda benim partimin içerisindeki muvazzaf milletvekili arkadaşlarımın içerisinde böyle bir şey söz konusu değil. Partimle ilişkisi olmayanların bu tür çalışması varsa ayrı konu. Benzer haberleri başkasından duyuyoruz. Benzer olayları geçmişte de yaşadık. Grup kuracak milletvekili sayısıyla aramızdan ayrıldılar.

Şimdi tarih oldular. Hatırlayan bile yok. Her siyasi partinin bunlar maalesef yaşam süreci içerisinde olan hadiselerdir. Yola çıktığımız arkadaşlarımızı yoldaş olarak gördük ama yoldaş olmaktan çıkıp farklı istikamete gidenler oldu. Bu yolda beraber yürüyen arkadaşımız bizim dava arkadaşımızdır

 

 

Son güncelleme: android-time 14:54 05.07.2019
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