Erdoğan, MÜSİAD Vefa Gecesi’nde konuştu

MÜSİAD Vefa Gecesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Satınalma paritesine göre bugün dünyanın 13. büyük ekonomisi haline gelmiş durumdayız. İnşallah yıl sonunda bir üst sıraya çıkmış olacağız" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Ankara Vefa Gecesi’ne katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl ihracatta önemli başarılara imza atıldığını belirterek, “Geçtiğimiz yıl ihracatı 168,1 milyar dolarla kapattık, sadece bununla kalmadık dış ticaret açığımızı da 55 milyar dolara gerileterek, önemli bir başarıya imza attık” dedi.

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“CAZİBESİNİ KORUYOR”

Yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgilerinin devam ettiğine dikkati çeken Erdoğan, “Türkiye uluslararası yatırımlar açısından cazibesini korumayı sürdürüyor. Geçtiğimiz 16 yılda ülkemize gelen uluslararası yatırım tutarı 201 milyar doları geride bıraktı” ifadelerini kullandı.

“BUGÜN DÜNYANIN 13. BÜYÜK EKONOMİSİ HALİNE GELDİK”

Erdoğan,”Satınalma paritesine göre bugün dünyanın 13. büyük ekonomisi haline gelmiş durumdayız. İnşallah yıl sonunda bir üst sıraya çıkmış olacağız.” ifadelerini kullandı. Yıllık enflasyon rakamlarına ilişkin eleştirilere de değinen Erdoğan, “Ben resmi rakamları açıklıyorum. Çıksınlar sıkıysa bunlar da bu resmi rakamları yalanlasınlar.” diye konuştu.

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Erdoğan, kurulan-kapanan şirket istatistiklerine ilişkin de, “Kasım ayında açılan şirket sayısı 7 bin 110, kapanan şirket sayısı bin 112. Bu rakamlar daha önceki aylardan daha olumlu seyri ifade ediyor” dedi. AA