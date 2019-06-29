Erdoğan Toprak: Bakanlık sporu şiddet olarak görmüş

Yeni taslağın kanunlaşması halinde sporseverlerin tribünlerden soğuyacağına dikkat çeken Erdoğan Toprak “Doğru dürüst çalışılmadan, alelacele hazırlanan bir taslak. Ucu açık maddeler, futbolseverleri zor durumda bırakabilir. Taraftar gruplarından görüş alınmaması, spor hukukçularının ve spor insanlarının görüşlerinin yok sayılması üzücü. Yürürlükteki yasa iyi işletilse bu değişikliklerin büyük bölümüne gerek bile kalmazdı. Şimdi topluca maça giderken, hepimizce kanıksanan marşlar, sloganlar bile suç sayılabilecek. Tribünlerde İzmir Marşı'na, her şey çok güzel olacak sloganlarına karşı alınmış bir önlem olarak görüyorum. İktidar, sokaktan korktuğu gibi tribünden yükselen sesten de korkuyor. Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir uygulama var? ” tespitinde bulundu.

Taslaktaki biyometrik elektronik bilet bölümünü de eleştiren Erdoğan Toprak, “Elektronik bilet ve passolig tartışılırken şimdi de parmak izinden diğer özlük bilgilere kadar bir biyometrik kart uygulaması çıkartıyorlar. Acaba bu işte hangi firma zengin edilecek? Passolig çıktığında iktidara yakın bir firmanın nasıl zengin edildiğini gördük. Futbolda ve sporda ileri gitmiş ülkeler bu elektronik bilet uygulamasından vazgeçerken biz bu işi ne yazık ki daha da ileri boyuta taşıyoruz. Ayrıca milyonlarca kişinin tüm bilgilerinin kulüpler ve federasyonda olması, ilerleyen dönemde yaşanacak güvenlik açıklarıyla taraftarları zor durumda bırakacak. İnsanların bir nevi fişlenmesini futbol aracılığıyla yapıyorlar” ifadesini kullandı.