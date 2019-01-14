Esenler’e ‘Nostaljik’ tramvay

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Esenler’de Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü ile Atışalanı Caddesi arasına 10 milyon 500 bin liraya nostaljik tramvay hattı inşa edecek.

İBB Raylı Sistemler Daire Başkanlığı tarafından yapılması planlanan “Esenler Nostaljik Tramvay Hattı” projesi, İstanbul Valiliği'ne sunuldu. Valilik tarafından uygun bulunan projenin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci bugün başladı. Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre 2.2 km uzunluğundaki tramvay hattının maliyeti 10 milyon 500 bin TL olacak.

İLK DURAK “YTÜ DAVUTPAŞA” KAMPÜSÜ

Tramvay hattı Esenler'de Atışalanı Caddesi ve Davutpaşa Caddesi'nde, yüksek iş ve konut hacmi olan bölgede yer alacak. Özellikle çalışan ve öğrenci nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bir bölge olan Atışalanı Caddesi ve Davutpaşa Caddesi'nde kesintisiz çift yönlü, konforlu ve güvenli bir yolcu taşımacılığı yapılması planlanıyor. Hat, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nden başlayarak Davutpaşa Caddesi boyunca devam edip, kent merkezindeki yayalaştırılmış alandan geçerek Atışalanı Caddesi boyunca ilerleyecek. O-3 otoyol bağlantısına doğru devam eden hat bu alanda konumlandırılan depo ve bakım binası ile son bulacak.

TRAMVAY 5 DURAK

Hemzemin olarak yapılması planlanan hat, yayalar ve karayolu ile karma trafik içinde olacağı için mevcut yola uyacak şekilde tasarlandı. Hat üzerinde 5 adet durak yeri ve bir adet depo yeri planlandı. Tramvay hattı, tek hat olarak yapılacak. Hattın 1 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Projenin “Nostaljik” olmasına karşın bu güzergahta daha önce böyle bir tramvay hattı olduğuna dair tanıtım dosyasında hiçbir veri yer almadı. Dosyada proje görseli olarak da Taksim-Tünel arasında çalışan tramvay fotoğrafının kullanılması dikkat çekti.