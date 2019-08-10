Federasyon başkanı: Fethi Sekin Külliyesi inşaat borçları ödenecek

Samsun merkezli Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu, Baskil ilçesi Doğancık köyünde 5 Ocak 2019'da Fethi Sekin Külliyesi inşaatına başladı. Ancak külliyenin inşaatı 4 ay önce durdu. İddialara göre; Federasyonu'nun esnaftan aldığı yüklü miktardaki malzemenin parasıyla yüklenici firmanın hak edişi olduğu belirtilen 2 milyon 395 bin lirayı ödemediği ileri sürülmüştü. Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Başkanı Ahmet Kadadayı külliyenin inşaatın durduğunu doğrulayarak yapılan borç iddialarına ise açıklık getirdi.

“HİÇ BİR KURUMDAN YARDIM ALMADIK”

Külliye inşaatına yaklaşık 8 ay önce başlandığını dile getiren Kabadayı, devletin ve belediyelerin projelerinin yarım kaldığını belirterek, “Kaba inşaatı bitmek üzereyken 4 ay önce maddi sıkıntılar nedeniyle çalışmalar durdu. Bu proje, hiç bir kurumdan bağış almadan yürütülen bir projedir. Bahsi geçen taşıyıcı firma ile federasyonumuzun bir bağlantısı yoktur. Biz anlaşmayı Ridan İnşaat firmasıyla yaptık. Şuanda yapılan işe karşılık alacakları para 700 bin lira civarındadır. İnşaata başlamadan önce bize destek olacaklarını söyleyen sponsorlarımız gördükleri baskı nedeniyle destek olmaktan vazgeçince bizde zor durumda kaldık. Bizim borcumuz 2 milyon 395 bin lira değildir. Bu rakam proje bedelidir ve proje henüz tamamlanmamıştır” ifadelerini kullandı.

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ANAYASAL HAKKIMIZ ENGELLENDİ

Başkan Kabadayı, yardım toplama haklarının Samsun Valiliği tarafından ‘istismara açık' olarak değerlendirilip engellendiğini söyleyerek, “Arkasında siyasetçilerin olduğu bir takım STK’lara hiç bir projeleri olmamasına rağmen kamu kaynakları aktırılırken, şehidimiz için yaptırmaya çalıştığımız külliyenin istismara açık olması kabul edilemez. CHP Elazığ Milletvekili Gürsoy Erol beni arayarak, külleyenin tamamlanması gerektiğini ve projeyi kendilerine devretmemi istedi. Devrinin mümkün olmadığını ve federasyonun projesi olduğunu ancak yardım edebileceklerini söyledim. Kendisi yardım edeceklerini dile getirdi” diye konuştu.

Kabadayı, bayramdan sonra projenin kaldığı yerden devan edeceğini ve borç ödemelerinin yapılacağını belirterek, külliyenin 5 Ocak 2020’de şehidimizin anma gününde tamamlanacağını sözlerine ekledi.