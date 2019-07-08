Güvenli konforlu yollar için dağları kırdılar

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Manavgat'ın Saraçlı, Karavca ve Güzelyalı mahalleleri grup yolunda hummalı bir çalışma yürütüyor. Tehlike arz eden birçok keskin viraja sahip grup yolu güvenli hale getiriliyor. Ekipler, virajları ortadan kaldıran ve mesafeyi kısaltan yeni bir yol açıyor. Ekipler iş makineleriyle dağları kırarak, yarma ve dolgu çalışması yapıyor.

BÖLGE HALKINDAN TEŞEKKÜR

Bölge halkı,kendilerini tehlikeli virajlardan kurtaracak yeni yolun bitmesini heyecanla beklediklerini belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ekibine teşekkür etti. Yürütülen yeni yol çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir'le birlikte inceleyen Karavca Mahalle Muhtarı Ahmet Ali Karakaya da sık sık kaza yaşanan yolun güvenli hale gelecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.