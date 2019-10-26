‘Hayalet tabanca’ çetesinden cephanelik çıktı

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 106 şüpheliden 83'ü yakalandı. Aramalarda ise, 54 ruhsatsız tabanca, 7 bin değişik çap ve markalarda mermi, 7 av tüfeği ve silah kalıpları ele geçirildi. Aralarında 4 İstanbul Kriminal Bölge Laboratuvarlarında çalışan 4 polisin de aralarında bulunduğu şüpheliler emniyete götürüldü. Olayla ilgili ifadesi alınan 83 şüphelinden 51'i serbest bırakıldı.

5 POLİS'İN DAHA İFADESİ ALINDI

32 şüpheli gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Kriminal'de görevli polisler dışında, İstanbul Emniyeti'nde görevli 1'i komiser yardımcısı 5 polisin de ifadeleri alınarak, hakkında da adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi.

SUİKAST SİLAHI

Haklarında arama kararı olan 23 şüphelinin arama çalışmaları sürerken ele geçirilen silahlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi. Silahlar arasında yer alan anahtarlık şeklindeki 6.35 mm mermi atan “Suikast” silahı ve Thaomsana tipi tamburalı Amerikan yapımı uzun namlulu silah dikkat çekti. “Hayalet silah” parçaları ise mühürlü poşetlerde olmaları sebebiyle sergide yer almadı.

HAYALET SİLAH ÜRETİYORLARDI

Cephaneliği andıran sergideki silahların ele geçirildiği operasyonla ilgili çalışma, Pendik, Tuzla, Maltepe ve Kartal'da yakalanan silah yakalamaları yoğunlaşmasıyla başlamıştı. İstanbul Organize polisinin araştırmalarında, “Hayalet Silah” olarak bilinen X-Ray'da fark edilmeyen silahların benzerini üreten bir şebeke belirlenmişti.

Silahları şebeke elebaşı Mustafa K. ve makine mühendisi ortağı Mustafa A.'nın ürettiği tespit edilmişti. Yapılan teknik takip çalışmalarında, şüphelilerin Kriminal Laboratuvarları'nda görev yapan 4 polisle irtibatı belirlenmişti. İddiaya göre o polisler, şüphelilerden sahte hayalet silahlarını alarak satıyordu. Şebekeye ise çeşitli çaplarda mermi temin ediyordu.