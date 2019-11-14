İBB önünde ‘su zammı’ protestosu

Halkevleri üyesi yaklaşık 20 kişilik bir grup, Kasım ayı meclis toplantısı öncesi İBB’nin Saraçhane’deki binası önüne geldi.

İBB’nin giriş kapısında toplanmak isteyen gruba polis izin vermedi.

Grupla polis arasında itişme yaşandı. Bunun üzerine eylemciler, İBB’nin yan kapısına geçerek basın açıklaması yaptı.

Halkevleri Beşiktaş Şube Başkanı Murat Yıldırım, “İstanbul’da yaşana milyonlarca emekçi sadece musluktan akan suya değil paketlenmiş içme suyuna da para vermektedir. İBB Hamidiye suyunu satış rakamlarını övmeden önce her hanede içilebilir temiz içme suyunun akmasını sağlamalıdır. Biliyoruz ki bu mümkün. İBB yönetimini bir kez daha uyarıyoruz. Suya zam yapmayı aklınızdan çıkarın. Hiçbir haklı gerekçe bulamazsınız” diye konuştu.

İSKİ’nin su zammı teklifi 28 Kasım’daki İSKİ Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor.



İMAMOĞLU ZAMMI ‘DOĞALGAZLA’ SAVUNMUŞTU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu su zammı ile ilgili yapılan eleştirilere “Ülkemizde, yakıt ve enerji zammı yüzde 60'lardayken biz, önümüzdeki yıl insanlara su vermek, yatırım yapabilmek için kendimizi kurumsal olarak korumak zorundayız” diye yanıt vermişti.

İŞTEN ÇIKARILANLAR DA EYLEMDE

Öte yandan İBB’de işten çıkarılan ve İBB binası önünde bekleyen işçiler Kasım ayı 2. Meclis toplantısı öncesinde basın açıklaması yaptı.

“Hak hukuk diyenler şimdi neredeler”, “Zafer direnen emekçinin olacak” sloganları atan grup adına açıklamayı İSPARK’ta çalışırken işten çıkarılan Umut Aydoğan yaptı. Meclis üyelerine seslenilen açıklamada “Performansımız belediyenin belgelerinde mevcuttur. Çalışma arkadaşlarımız tanıktır. İşyerlerindeki amirlerimiz tanıktır. Her şeyimizi ayan beyandır ve gerçeklerimiz bunlardır. Burada olan arkadaşlarımız İstanbul’un gerçek sahipleri, koruyucuları, temizleyicileri, mimarlarıdır. Her işçi 5 kişilik aile demektir. Saygıdeğer belediye meclisi üyelerimizin vicdanına takdirlerine sunuyoruz. İstanbul’a hizmeti sürdürmek, görevimize devam etmek istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun kararı gözden geçirmesini diliyoruz” denildi.

(DHA)