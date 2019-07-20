Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İlber Ortaylı’dan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na 30 Ağustos göndermesi

Geçtiğimiz gün Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 30 Ağustos'ta ulaşımın ücretsiz olması tartışmaları için AKP'li Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "O zaman ormancılık gününde de tatil yapalım" ifadelerini kullanmış ve tartışmalara neden olmuştu. Aktaş'a bir tepki de Prof. İlber Ortaylı'dan geldi.

Sozcu.com.tr
18:48 -
Haberler Gündem
İlber Ortaylı’dan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na 30 Ağustos göndermesi

Sevilen tarihçi Prof. İlber Ortaylı, Instagram hesabından paylaştığı Atatürk portresi ve mesajıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı için kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Aktaş, Belediye Meclisi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasını isteyen üyelere ‘'30 Ağustos, halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir” demişti.

Ortaylı yaşanan 30 Ağustos tartışmaları için, “30 Ağustos, Başkumandanlık Muharebesi'nin kazanıldığı, Yunan Orduları'nın dağınık olarak ricata başladığı gündür. 30 Ağustos, Anadolu'dan asla çıkmayacağımızın belgesidir. Birçok ülkede böyle bir tarihî gün yoktur; böylesine değerli bir zafere sahip olanlar da her zaman kutlar” ifadelerini kullandı.

 

Son güncelleme: android-time 18:51 20.07.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more