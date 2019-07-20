İlber Ortaylı’dan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na 30 Ağustos göndermesi

Sevilen tarihçi Prof. İlber Ortaylı, Instagram hesabından paylaştığı Atatürk portresi ve mesajıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı için kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Aktaş, Belediye Meclisi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasını isteyen üyelere ‘'30 Ağustos, halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir” demişti.

Ortaylı yaşanan 30 Ağustos tartışmaları için, “30 Ağustos, Başkumandanlık Muharebesi'nin kazanıldığı, Yunan Orduları'nın dağınık olarak ricata başladığı gündür. 30 Ağustos, Anadolu'dan asla çıkmayacağımızın belgesidir. Birçok ülkede böyle bir tarihî gün yoktur; böylesine değerli bir zafere sahip olanlar da her zaman kutlar” ifadelerini kullandı.