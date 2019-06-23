Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İmamoğlu 35 yılın rekorunu kırdı! Erdoğan’ı ikiye katladı…

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini en yakın rakibi AKP adayı Binali Yıldırım'a yüzde 9 fark atarak yüzde 54,03 gibi bir oranla kazanan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un demokrasi tarihine de geçti.

22:04 -
Haberler Gündem
İmamoğlu 35 yılın rekorunu kırdı! Erdoğan’ı ikiye katladı…

Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, katılım oranının yüzde 84 olduğu İstanbul seçimlerinde, kullanılan oyların yüzde 54,3’ünü almayı başardı. İmamoğlu bu sonuçla 35 yıldır kırılamayan Bedrettin Dalan’ın rekorunu da kırdı. CHP adayı ayrıca Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994’de aldığı yüzde 25,2’lik oy oranını da ikiye katlamış oldu.

FOTO:Depophotos – Bedrettin Dalan 1984 seçimlerini yüzde 49,7 ile Recep Tayyip Erdoğan ise 1994 seçimlerini yüzde 25,2 oy oranı ile kazanmayı başarmıştı.

İşte 1980 sonrası İstanbul Belediye Başkanlığı seçim sonuçları…

2019 – Ekrem İmamoğlu: %54,2
2014 – Kadir Topbaş: %47,9
2009 – Kadir Topbaş: %44,7
2004 – Kadir Topbaş: %45,3
1999 – Ali Müfit Gürtuna: %27,5
1994 – Recep Tayyip Erdoğan: %25,2
1989 – Nurettin Sözen: %35,6
1984 – Bedrettin Dalan: %49,7

İLGİLİ HABERİstanbul seçim sonuçları belli oldu! Son dakika verilerine göre CHP 11 ilçeyi AKP'den aldı...İstanbul seçim sonuçları belli oldu! Son dakika verilerine göre CHP 11 ilçeyi AKP'den aldı...İLGİLİ HABERAKP'ye yakın isimler seçim sonuçları için ne dedi?AKP'ye yakın isimler seçim sonuçları için ne dedi?İLGİLİ HABERKılıçdaroğlu'ndan 23 Haziran açıklamasıKılıçdaroğlu'ndan 23 Haziran açıklaması

İstanbul Seçim Sonuçları ->
Son güncelleme: android-time 22:09 23.06.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more