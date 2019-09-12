İstanbul’da 1.6 milyon metrekarelik askeri alan imara açıldı

İller Bankası A.Ş. Mekansal Planlama Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan plan değişikliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından itirazlar için askıya çıkarıldı. İstanbul'un anayasası niteliğindeki 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı ve alt ölçekli planlar değiştirilerek askeri alan imara açılmış oldu. Planı değiştirilen Arnavutköy Hadımköy'deki alan için hazırlanan raporda askeri alan olarak belirlenmiş olan 1 milyon 640 bin metrekarelik hazine arazisi, 22 Ocak 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı) arasında yapılan protokol hükümlerine göre uygulama yapılmak üzere “Rezerv Yapı Alanı” (yeni konut alanı) olarak belirlendi. Rezerv yapı alanı olarak belirlenen alan sınırlarının planlama çalışmaları kapsamında revize edilmesi ihtiyacının doğması üzerine mülkiyeti hazineye ve şahıslara ait 25 adet ilave taşınmaz da 8 Ağustos 2019'da rezerv yapı alanına alındı.

“NİTELİKLİ SANAYİ ALANI OLUŞTURULACAK”

Raporda, planlama alanının bir kısmındaki askeri alanın taşınması ile birlikte büyük ölçüde kamu mülkiyetinde bulunan alanın ‘sanayi ve depolama alanı' olarak kullanılmasının hedeflendiği açıklandı. Raporda, “İstanbul genelinde küçük sanayi alanları ve diğer sanayi alanları dışında apartman altı gibi alanlarda faaliyet gösteren imalathane, küçük sanayi işletmeleri ve konut alanları etki alanında yer alan küçük sanayi tesislerinin kent dışına alınarak bütüncül ve sanayi tesislerinin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede ve bu alanlara hizmet edecek fonksiyonların yer aldığı nitelikli bir sanayi alanı oluşturulması hedeflenmektedir” denildi.

2 BİN 330 İŞLETME YER ALACAK

Arazi; askeri alanlardan çıkartılarak ‘sanayi tesis alanı, açık spor tesisi, akaryakıt istasyonu, belediye hizmet alanı, dini tesis, kreş-bakımevi, meydan, turizm alanı, otopark, park, pasif yeşil alan, resmi kurum alanı, sağlık tesis alanı, sosyal tesis alanı teknik öğretim alanı, ticaret alanı, tır parkı, yol' olarak yeniden planlandı.

KONUT ALANI BULUNMUYOR

1 milyon 640 bin metrekarelik planlama alanının 1 milyon 50 bin metrekarelik bölümünde 2 bin 330 adet işletme yer alacak. Sanayi tesis alanında 25 bin 597 kişinin istihdam edileceği, bu istihdama ek olarak yüzde 15 oranında ziyaretçi nüfusunun planlama alanında bulunacağı öngörüsü ile toplam gündüz nüfusunun 29 bin 436 kişi olacağı öngörülüyor.Planlama alanında önerilen ana fonksiyon ‘Sanayi Alanı' olacak. Planda, bu fonksiyonun yanında ticaret alanları, donatı alanları, açık ve yeşil alanlar gibi sanayi alanlarını destekleyici fonksiyonlar önerildi. Planlama alanı içerisinde konut alanı bulunmuyor.