İstanbul’da izinsiz kalan Suriyeliler’e ‘randevulu’ geri gönderme hizmeti yarın başlıyor

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruda, İstanbul’da izinsiz kalan Suriyeli yabancıların yarından (17 Ekim 2019) itibaren ücretsiz randevu sistemine başvurabilecekleri belirtildi. Duyuruda randevu alanların İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün belirlenen hizmet noktalarına yönlendirileceği bildirildi.

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İstanbul’da kalış hakkı olmayan Suriye uyruklu yabancılara Geçici Koruma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince yol izin belgesi düzenlenerek, ikamet için şehirlere yönlendirilecek. DHA