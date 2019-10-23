İstanbul’da milyonluk sahte para operasyonu

İstanbul Emniyetine bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sahte para şebekeleriyle ilgili çalışma yapan polis ekipleri, Başakşehir'de bir şüpheliyi belirledi.

PARALARI DEPODA SAKLAMIŞ

Yapılan teknik ve fiziki takipte, şüphelinin bir depoda, sahte para bulundurduğu anlaşıldı. Çalışmaların ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Baskında şüpheli Orhan Ç., gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 13 bin 300 adet 100'lük banknotlar halinde 1 milyon 330 bin dolar sahte para ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.