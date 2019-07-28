26 Ekim 2018'de Gaziantep Valiliği'nden İstanbul Valiliği'ne atanan Ali Yerlikaya ulusal medya ile tanışma ziyaretleri kapsamında önceki gün SÖZCÜ Gazetesi yöneticileriyle bir araya geldi. Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Genel Müdürü Asım Akgül, Yayın Danışmanı Neşet Şenizel, Yazı İşleri Müdürleri Ferda Öngün, Kenan Kurtkaya ve Avukat İsmail Yılmaz ile görüşen Yerlikaya ve ekibi Suriyeli göçmenlerle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. “İstanbul hepimizin” diyen Yerlikaya, tüm ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldiklerini belirterek, İstanbul'a uyum içinde hizmet edeceklerini söyledi. İşte Vali Ali Yerlikaya'nın sözlerinden satır başları:

BAŞKANLARA ZİYARET

– Seçim bitti. Bize düşen aziz İstanbul'a bir takım ruhuyla hizmet etmektir. Adalar'dan Zeytinburnu'na 39 ilçe belediyemizin tamamını ziyaret ediyoruz. Ağustosun sonuna kadar bu ziyaretleri tamamlayacağız.

1 MİLYON YABANCI VAR

– İstanbul hepimizin. Çözüm bekleyen pek çok sorunumuz var. İstanbul'a en verimli şekilde hizmet etmek için tüm kurum ve kuruluşların yardımlaşma, birlik ve beraberlik içinde olmaları gerekiyor. Vali olarak bunu sağlamak için gayret edeceğim.

– İstanbul'un en önemli meselesi düzensiz göç ve kayıt dışı istihdamla mücadeledir. 2011 yılı ekim ayından beri Suriye'den gelen bir göç dalgası var. Ülke genelinde kayıtlı olan Suriyeli misafirlerimizin sayısı 3 milyon 634 bin civarında bulunuyor. Bunların 547 bini İstanbul'da. İsteğimiz mevzuatın emrettiği gibi Suriyeli misafirlerimizin de kayıtlı oldukları illerde ikamet etmeleridir.

– İlimizde 527 bin ikamet izinli, 3 bin uluslararası koruma, 547 bin Geçici Koruma kapsamında Suriyeli olmak üzere toplam 1 milyon 77 bin yabancı var. 2019'un ilk 6 ayında Göç İdaresi İl Müdürlüğü'nce düzensiz göçle ilgili 27 bin işlem yapıldı. Bunların 14 bini ülkelerine geri gönderildi.

– Temmuzun 12'sinden bu yana düzensiz göçle gelen 9 bin 309 kaçak göçmen İçişleri Bakanlığımızın belirlediği Geri Gönderme Merkezleri'ne sevk edildi. Orada işlemleri bitenler uçaklarla ülkelerine geri gönderiliyor.

– Yine temmuz ayının 12'sinden bu yana 1752 kayıtsız Suriyeli misafir İçişleri Bakanlığımızın belirlediği illere sevk edildi.

20 AĞUSTOS SON TARİH

– Düzensiz göç ve kayıt dışı Suriyeliler konusunda temmuzun 12'sinde önemli adımlar atıldı. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu başkanlığında İstanbul'da Arap basını ve Suriyeli sivil toplum temsilcileriyle toplantılar yaptık. Onlara karşı duruş ve bakışımızda en ufak bir değişiklik söz konusu değildir. Ancak var olan bir göç mevzuatı var. Bu konuları istişare ettik.

– İstanbul Valiliği olarak 22 Temmuz'da düzensiz göç ve kayıtsız Suriyeli misafirlerle ilgili bir basın açıklamamız oldu. Başka illerde kayıtlı olan Suriyeli misafirlerimizin ağustosun 20'sine kadar kayıtlı oldukları şehirlere dönmeleri gerektiğini hatırlattık.

Kayıt dışı istihdamla mücadele edeceğiz

– Önemli bir gündemimiz de kayıt dışı istihdamla mücadele. Bu amaçla ilimizdeki meslek odaları ve işveren temsilcileriyle toplantılar yaptık. Çalışma hayatında sigortalılık esastır. Bu amaçla görevli personelimiz 25 Ağustos'a kadar iş yerlerini ziyaret ederek, işverenlerimize rehberlik hizmeti veriyorlar. İşverenlere kayıt dışı istihdam durumunda karşılaşacakları müeyyideleri hatırlatıyoruz.

– 2016 ve 2018 yılları arasında 288 bin vatandaşımız İstanbul'dan memleketlerine döndü. Bunun sebeplerinden birinin de kayıt

dışı istihdam olduğunu düşünüyorum.

VALİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

– Önemli gördüğümüz bir diğer konu daha var. İkamet Kayıtlı veya Geçici Koruma Kayıtlı bütün yabancılardan kimlik, pasaport veya seyahat izin belgesi gibi resmi belgelerini mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

– Yapılacak kontrollerde mağduriyetlerin önlenmesi için bu belgelerin ilgili personelimize ibraz etmeleri gerektiğini sizler aracılığıyla tekrar hatırlatmakta fayda bulunduğunu düşünüyorum.

– Bugün sizinle beraber ikinci basın kuruluşumuzu ziyaret etmiş olduk. Önümüzdeki günlerde bu ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Gösterdiğiniz ilgi ve destekleriniz için teşekkür ediyorum.