İstinaf Cumhuriyet davasında cezaları onadı: 4 isim yeniden cezaevine girecek!

Duruşma savcısı ve sanık avukatları tarafından yapılan itirazı değerlendirenİstanbul Bölge İdare Mahkemesi (istinaf), Cumhuriyet Gazetesi eski yazarları ve yöneticilerinin yargılandığı davada verilen mahkumiyet kararlarına ilişkin kararını verdi. İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiğini gerekçe göstererek hem savcının hem de sanıkların istinaf başvurularını esastan reddetti. İstinaf, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını onadı.

“AHMET ŞIK’IN YASAMA DOKUNULMAZLIĞINDAN YARARLANAMAYACAK”

3. daire, verilen mahkumiyet kararından sonra milletvekili seçilen Ahmet Şık’ın durumuna ilişkin de hüküm kurdu. Ahmet Şık’ın suçun işlendiği ve kararın verildiği tarihlerde milletvekili olmadığını belirten mahkeme, seçimden önce suç işleyen Ahmet Şık’ın Anayasa’nın 83/2 maddesinde öngörülen yasama dokunulmazlığından yararlanamayacağını ileri sürdü.

5 YILIN ALTINDA CEZASI ONANLAR YENİDEN CEZAEVİNE GİREBİLİR

3. Ceza Dairesi kararında, 5 yılın üzerinde ceza alan sanıklar Ahmet Kemal Aydoğdu, Akın Atalay, Aydın Engin, Ahmet Aslan Çetinkaya, Mehmet Murat Sabuncu, Mehmet Orhan Erinç, Ahmet Şık’ın bu kararı 15 gün içinde Yargıtay’a taşıma haklarının bulunduğunu belirtti.

5 yılın altında ceza alan sanıklar Bülent Utku, Güray Tekin Öz, Önder Çelik, Musa Kart ve Mustafa Kemal Güngör’ün cezalarının ise onama kararı ile birlikte kesinleştiği kaydedildi. Karara göre, Musa Kart, Mutafa Kemal Güngör, Emre İper ve Hakan Kara’nın yeniden cezaevine girebileceği belirtildi.

Yeniden cezaevine girecek isiklerin kalan süreleri

Musa Kart: 1 yıl 16 gün

Mustafa Kemal Güngör: 1 yıl 16 gün

Emre İper: 3 yıl 1 ay 15 gün

Hakan Kara: 1 yıl 16 gün

NE OLMUŞTU?

Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek” iddiasıyla yargılanan Akın Atalay hakkında “örgüte yardım” suçlamasından 7 yıl, 3 ay, 15 gün, Orhan Erinç hakkında 6 yıl 3 ay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık hakkında 7 yıl 6 ay, Kadri Gürsel hakkında 2 yıl 6 ay, Aydın Engin hakkında 7 yıl 6 ay, Hikmet Çetinkaya hakkında 6 yıl 3 ay, Önder Çelik, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör hakkında 3 yıl 9'ar ay hapis cezası verilmişti. Mahkeme, Turhan Günay, Bülent Yener ve Günseli Özaltay’ı beraat ettirmişti.