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İYİ Parti’den AKP’nin yüzde 40 önerisine yanıt!

İYİ Parti, Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi ile birlikte getirilen 50+1 ile seçilebilme sisteminin AKP tarafından yüzde 40 olarak revize edilmek istenmesine sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

19:59 -
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İYİ Parti’den AKP’nin yüzde 40 önerisine yanıt!

Geçtiğimiz günlerde AKP’nin eski bakanlarından Faruk Çelik tarafından gündeme getirilen, ‘yüzde 50+1 sisteminin Türkiye’yi yoracağı’ görüşü daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da dile getirildi.

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Erdoğan’ın, “Muhalefetten gelirse tartışmaya açığız” sözlerinin ardından önce CHP ardından da İYİ Parti’den açıklama geldi.

CHP, Erdoğan ve AKP’nin önerisini ‘gündemimizde yok’ diyerek reddederken İYİ Parti sosyal medyadan yaptığı açıklamayla AKP’nin ‘revize’ talebine yanıt verdi.

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“BAKANLIK YAPMIŞ DAMADI BULUNAN”

İYİ Parti’den yapılan açıklamada, “%40 size yetmez @akparti. Boyu 1,85’ten uzun olan. Erkek ve bıyığı olan. Bakanlık yapmış damadı bulunan. Maybach’a binen şartını da ekleyin tasarıya” ifadeleri kullanıldı.

AKP CHP Cumhurbaşkanı Faruk Çelik İYİ Parti Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya TAyyip Erdoğan Türkiye
Son güncelleme: 20:02 02.10.2019
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