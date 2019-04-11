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Kadıköy’de yangın! Mahsur kalanlar var

Kadıköy'de 10 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangın nedeniyle merdiven boşluğunu yoğun duman kapladı. Dairelerde dumandan etkilenip mahsur kalanları, itfaiye ekipleri merdivenlerle kurtardı.

20:17 -
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19 Mayıs Mahallesi, Mehpare Sokakta bulunan 10 katlı bir apartmanın giriş bölümündeki elektrik panosunda saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle apartmanın merdiven boşluğunu yoğun duman kapladı. Yoğun duman nedeniyle apartman sakinleri dairelerde mahsur kaldı.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Dumandan etkilenenler kendilerini balkonlara attı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alırken, dairelerde mahsur kalanları kurtarma çalışmasına başlandı.

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Balkona çıkanlar uzatılan merdiven yardımıyla tek tek tahliye edildi. Dumandan etkilenen iki çocuğa da ambulansta ilk müdahaleleri yapıldı. İtfaiye ekiplerinin tahliye çalışmaları sürüyor. DHA

Son güncelleme: android-time 20:27 11.04.2019
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