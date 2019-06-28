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Kaftancıoğlu’ndan Akşener’e destek: Kadınlardan daha çok korkuyorlar

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, FETÖ soruşturmasına gizlilik kararı verilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

23:11 -
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Kaftancıoğlu’ndan Akşener’e destek: Kadınlardan daha çok korkuyorlar

CHP’li Canan Kaftancıoğlu’nun “Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından yargılandığı dava İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. CHP üyeleri, sanatçılar ve vatandaşlar İstanbul Adliyesine gelerek Kaftancıoğlu’nu yalnız bırakmadı.

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Mahkeme heyeti, Kaftancıoğlu’nun süre talebini kabul etti. Mahkeme savunmaların hazırlaması için sonraki duruşmaya kadar son kez süre verilmesine hükmetti. Tekrardan süre verilmeyeceğini söyleyen heyet, duruşmayı 18 Temmuz’a erteledi.

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KAFTANCIOĞLU’NDAN AKŞENER’E DESTEK: GÖZÜ PEK KADINLARDAN DAHA ÇOK KORKUYORLAR

Hakkında FETÖ soruşturmasına gizlilik kararı verilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden destek paylaşımında bulundu.

İşte Kaftancıoğlu’nun o paylaşımı;

“Korkuyorlar biliyoruz, kimler korkar, neden korkar onu da biliyoruz.
Ancak gördüğümüz bir şey var ki o da;
kadınlardan, sözünü sakınmayan gözü pek kadınlardan daha çok korkuyorlar.
Bence de korkun @meral_aksener”

Son güncelleme: android-time 23:16 28.06.2019
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