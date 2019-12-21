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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Hizmet İhracatçılar Buluşması'nda konuştu. "Bakınız bu ülkede nasıl bir siyasetçi var bunu bilin, bu bir de ana muhalefetin başında" diyen Erdoğan," İnşallah biz önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyor, çalışmalara başlıyoruz" dedi.

15:21 -
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Töreni ile Haliç Kongre Merkezi’nde 2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni’nde konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

İhracatımızı 500 milyar dolara çıkarma hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız.

*Küresel rekabette öne çıkan ürünler ortaya koymalıyız. Bir defa devletin en olduğundan bihaber olan bir zat. Sen gelemeyeceksin o ayrı bir konu da.

*Devlette devamlılık esastır. Müteahhit anlaşmasını sözleşmesini yapmış. Uluslararası konumu olan müteahhitlere bir şey hatırlatmak istiyorum.

KANAL İSTANBUL TEPKİSİ

*İçeride dışarıda özellikle de şuanda içeride ana muhalefetin başındaki zat biz Kanal İstanbul diyoruz o da çıkıp yapamayacaksınız diyor. Sen ne yaparsan yap biz onu yapacağız. Bir taraftan da müteahhitleri tehdit ediyor.

*Bir defa devletin en olduğundan bihaber olduğu bir zat. Ne demek yahu. Sen gelemeyeceksin o ayrı bir konu da devletlerde devamlılık esastır.

*Bakınız bu ülkede nasıl bir siyasetçi var bunu bilin, bu bir de ana muhalefetin başında. İnşallah biz önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyor, çalışmalara başlıyoruz.

*Çevreci özelliği var, Kanal İstanbul’un özellikle Türkiye’ye kazandıracağı haklar var. Hatırlayın bir İndependent olayını o tanker 7 ayı aşkın bir zaman yandı. Hiçbir şey yapamadık. O çok büyük bir tehlikeydi.

*Aynı şekilde boğazda kaç kez yalılara kuruyük gemileri çarpmıştır. Bu çevreye tehdittir. Kanal İstanbul ile bu tehditler yok seviyesine geleceği gibi bir de ülkemize ciddi manada bir getirisi olacaktır.

*Bir de Karadeniz’den Marmara’ya iniş, bir de çevre güzelliğine de Kanal İstanbul sahip çıkacaktır.

*Ekonomik güven endeksi kasım ayında yüzde 1,7 oranında artarak 91,3 oldu. Bu alanda son iki aylık yüzde 6,2’yi aştı.

*3. çeyrekteki yüzde 0,9 pozitif büyüme ile ülkemiz yeniden büyüme dönemine girdi.

*Kasım ayında kurulan şirket sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 10,2 oranında artış kaydetti.

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Son güncelleme: 16:08 21.12.2019
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