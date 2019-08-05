Kaz Dağları’nda ‘Büyük Buluşma’

Gökçe Günaç-Mehmet Andaç/ SÖZCÜ

Çanakkale’nin tek su kaynağı Atikhisar Barajı su toplama havzasında sürdürülen metalik madencilik faaliyetlerine karşı başlatılan su nöbeti, ülkenin dört bir yanından gelen yurttaşlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 26 Temmuz'da başlayan Su ve Vicdan Nöbeti’nin büyük buluşması bugün gerçekleştiriliyor.

Su ve Vicdan Nöbeti Koordinasyon Komitesi’nce düzenlenen buluşmaya, CHP'li vekiller, doğa dostu dernekler, sivil toplum kuruluşları, aktivistler ve yerel, ulusal, uluslararası basın temsilcileri, köşe yazarları, ünlü isimler ve çok sayıda vatandaşın katılması bekleniyor.

Komite tarafından belirlenen programa göre, saat 11:00’de kamp alanında gerçekleştirilecek toplantının ardından burada bir basın açıklaması yapılacak, sonrasında ise grup ağaçların kesildiği şantiye alanına hareket edecek. Şantiye girişinde yapılan incelemenin ardından tekrar nöbet alanına dönülerek ikinci bir basın açıklaması okunacak.

SÖZCÜ BULUŞMA GECESİNİ TAKİP ETTİ

Sözcü muhabirleri günlerdir vatandaşların nöbet tuttuğu alanda sabahladı. İşte büyük buluşmanın gecesinde nöbete katılanların açıklamaları:

BAŞKAN GÖKHAN “GÖRMEDEN ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, “Buradaki siyanürle altın arama işetmesi, bizim su kaynaklarımızın tam başında yer alıyor ve Çanakkale'nin içme su kaynağı olan Atikhisar Barajı'na kadar gidiyor. Burada 2 bin dönümlük bir alanda ağaç katliamı yapıldı. Bunun gibi 2 alana da ruhsat verildi. Süreç içinde buralara da girilecek. Sadece su kaynakları değil, ağaçlar gittikçe oksijen de gidiyor. Siyanürün buharlaşarak toprağa ve suya düşmesi söz konusu. Yalnızca bitkiler değil hayvanlar da bu durundan etkileniyor. Civardaki köylere kurtlar inmeye başladı, karacaların kaçışmalarını gördük, bu hayvanlar kendilerine yeni yuva arıyor. Geyik, ayı, domuz, sincap, çeşitli kuş ve böceklerin de yaşam alanı burası. Bu bölgede 29 tane daha ruhsat alınmış alan var. Bu felaketi durdurmak için mücadele ediyoruz. Duyarlı vatandaşlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da bu mücadelemize destek veriyor. Bugünkü eyleme tüm halkı davet ediyoruz çünkü görmeden anlamak mümkün değil ama yürek sızlatan bir durum var. Biz sonuç alıncaya kadar buradayız. “

MAHMUT TANAL: YÜZYILLARCA SÜRECEK BİR TAHRİBAT

CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal, “Biz bu akşam burada su ve vicdan nöbetindeyiz. Su, tüm canlıların yaşam hakkıdır, aynı zamanda bir insan hakkıdır, yaşam hakkının olmazsa olmazıdır. Anayasa'nın 17. maddesindeki yaşam hakkıyla ve 56. maddedeki ‘her vatandaşın sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkı' ile direkt olarak bağlantılıdır. Maden şirketinin ülkesi Kanada'da, kişinin evindeki bahçesinde bir ağacı kesmesi izne bağlıyken, gelip bizim ülkemizde izinsiz ağaç kesmesi kabul edilemez. Hiç bir hak yaşam hakkından üstün değildir. Buradaki mevcut ÇED raporu dikkate alındığında, biz bu madenin üstüne suyu koyamayacağınıza göre, burada kamu yararı hiçe sayılmaktadır. Edindiğimiz bilgiye göre, çıkacak altının sadece yüzde 4'ü devlete kalıyor. Dünyanın hiç bir yerinde böyle bir sözleşme bulamazsınız. Rant uğruna ülkenin her köşesi talan ediliyor. Buradaki tahribat yüzyıllarca sürecek, bu da devletin kendi kendine yaptığı en büyük kötülüktür. Buradan bakanlığa sesleniyorum, kamu yararı su hakkını korumaktan geçer.

SADIK GÖĞÜSGEREN: TÜM GÜCÜMÜZLE MÜCADELE EDİP DURDURACAĞIZ

Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Sadık Göğüsgeren, “Çanakkale'nin bir evladı olarak, bizlerin ve çocuklarımızın sağlığı için buradayım. Neredeyse tamamının yabancı bir şirkete gittiği maden çalışmasını olumlu bulmuyoruz. Tüm gücümüzle mücadele edip bunu durduracağız.

DİCLE DOĞAN: BU DÜNYA HEPİMİZİN

Sanatçı Dicle Doğan, “Herkesin artık çok geç dediği bir noktada, insanların burada nöbet tutup mücadeleyi sürdürmesi çok umut verici. Uyanış için hiçbir zaman geç değil, o nedenle bu ‘geç kaldık' tavrını biraz kibirli buluyorum. Birileri şu an farkındalık tohumlarını atıyor ve bunları yeşertmek biraz zaman alıyor. Ama şimdi hareket zamanı, daha kurtarılabilecek bir sürü yer var. Sadece bunları anlatmak, görünür kılmak ve katledilecek diğer yerleri duyurmak gerekiyor. Bu dünya hepimizin ve ona ihtiyacımız var.”

CHP HEYETİ ALANA GELDİ

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Gülizer Biçer Karaca, Veli Ağbaba, Orhan Sarıbal, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, CHP Milletvekilleri Özgür Ceylan, İlhami Özcan, Ensar Aytekin Ataş, Mustafa Adıgüzel ,Fikret Şahin, Aysu Bankoğlu, Ahmet Vehbi, Gamze Taşçıer, Murat Emir, Jale Nur Süllü, Murat Bakan, Tahsin Tarhan, Erkan Aydın Emine Gülizar Emecan da buluşma alanına geldi.

KAZ DAĞLARI’NDA NE OLMUŞTU?

Çanakkale'nin Kaz Dağları bölgesinde yer alan Kirazlı köyünde Kanada firması Alamos Gold'un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik şirketi tarafından yürütülen altın madeni projesinde, ÇED raporunda 45 bin denmesine rağmen yaklaşık 195 bin ağaç kesildiği ortaya çıkmıştı. Çok sayıda tepki alan olay sonrası bir çok siyasi, ünlü isim ve vatandaşlar Kaz Dağları'nda yapılan katliamın durdurulması çağrısında bulunmuştu. Ayrıca 26 Temmuz'da Çanakkale Belediyesi öncülüğünde maden şantiyesinin yakın bir alanına kamp kurularak ‘Su ve Vicdan' nöbetlerine başlanmıştı.