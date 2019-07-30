Kaz Dağları’nı yok eden şirketin CEO’undan çok konuşulacak sözler

Çanakkale'nin Kaz Dağları bölgesinde yer alan Kirazlı köyünde işletilecek altın madeni için 10 binlerce ağacın kesimi gündeme gelen Kanadalı Maden şirketi Alamos Gold’un CEO’u John McCluskey ait bir videoyu paylaşan Gürsel Tekin, “Bizim insanımız taşeron olarak madende çalışıyor, bizim doğamız yok oluyor, Kazdağları zehirleniyor. Türkiye kaybediyor.” dedi. “CEO’nun açıklamasına göre 3 milyon ons altın bulunmuş. Değeri 4 milyar dolar yani 22 milyar 640 milyon lira. Yaptıkları yatırım sadece 100 milyon dolar.” diyen Tekin mesajında “Kazdağları’nda 195 bin ağaç kesen maden şirketi CEO’su diyor ki: Mütevazi bir yatırım yaptık. Üretime 2020 yılında başlayacağız ve 15 sene sürecek. TL’nin değer kaybetmesi maliyetleri düşürdü. Yabancı işçi çalıştırmıyoruz. Türkler taş taşımakta çok iyiler.” ifadelerine yer verdi.

Kanadalı şirket Alamos Gold'un sahip olduğu Doğu Biga Madencilik firmasının taşeronluğunu yaptığı maden için resmi kaynaklara göre 14 bin civarında ağaç kesildi. Ancak ÇED raporuna göre 45 bin ağacın kesimi için izin alınan bölgede çevre örgütleri 195 bin civarında ağaç kesildiğini açıkladı. Hayati su kaynakları ve su havzaları üzerinde bulunan ve Türkiye için oksijen kaynağı olan bu bölgede böylesine kapsamlı bir ağaç katliamının yapılması tepkilere yol açtı.

Vatandaş, çevre örgütleri, sanatçılar ve CHP’li belediyelerin desteğiyle başlatılan ‘Su ve Vicdan’ nöbeti bölgede sürerken sosyal medyadan ‘Kazdağları hepimizin’ etiketiyle kampanya başlatıldı. Uzmanlar ise, ağaç katliamının yanı sıra altın madeni siyanürle çıkarılacağı için hem bölgedeki doğal yaşamın hem de bölge halkının sağlığının tehdit altında olduğu yönünde değerlendirme yapıyor.