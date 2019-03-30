Kemal Sunal kaç Hababam Sınıfı filminde oynadı? Hadi ipucu sorusu…

Rıfat Ilgaz’ın, 1957 yılında yayınladığı “Hababam Sınıfı” serisinin ilk filmi 1975 yılında Ertem Eğilmez tarafından sinemaya aktarıldı. Kitap kadar filmleri de unutulmazlar arasına girdi. Filmin kadrosunda yer alan Kemal Sunal, Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit’in bir kez daha hafızalara kazınmasını sağlayan Hababam Sınıfı serisinde Kemal Sunal kaç kere rol almıştır merak ediliyor. İşte Hadi ipucu sorusu ve cevabı…

HADİ İPUCU SORUSU

Hababam Sınıfı (1975)

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı(1975)

Hababam Sınıfı Uyanıyor (1977)

Son film ise Hababam Sınıfı Tatilde (1978) filmdir.