Kılıçdaroğlu Hatay’da konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hatay’da meslek odaları kurulunda konuşuyor.

Sözlerine Suriye’deki gelişmelerle ilgili başlayan CHP lideri “Suriye’de Ortadoğu’da bir savaş yaşandı. Binlerce kadın, çocuk hayatını kaybetti. Orada yaşayanlar akrabalarımız. Sınır komşularımız. Biz hiçbir zaman Suriye’de kan aksın istemedik. Milyonlarca insan kendi topraklarından kopsun istemedik. Bu coğrafyada barışı egemen kılmalıyız. Bütün farklılıkları zenginlik kabul ederek dostça yaşamalıyız. Hatay bunun örneği, yıllardır birlikte yaşıyor. Farklı kimlikler bir arada yaşıyor. Egemen güçler zengin kaynakları nedeniyle Ortadoğu halklarının birbirini öldürmesinden kazanıyor. Silahlarını veriyorlar, yönetiyorlar. Bu tablo Türkiye’nin kabul edeceği bir tablo olmamalı.” dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurmamız lazım. Türkiye, İran, Irak ve Suriye biraraya gelmeli. Niye kavga ediyoruz biz demeli bu 4 ülke. OBİT’te bulunan ülkeler barışı huzuru birlikte getirebilir mi evet getirebilir. 3,5 milyon Suriyeli geldi buraya, gelsinler tabi. Ama oradaki savaşın bitmesi ve Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına dönmesi gerekiyor. Bu huzuru sağlamak lazım.”