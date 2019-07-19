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‘Kocanız size aşık olacak’ deyip kadınları tuzağına düşürdü

Adana'da fal bakıp büyü yaparak kadınları dolandırdığı iddia edilen Murat Y. (44) tutuklandı.

10:33 -
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‘Kocanız size aşık olacak’ deyip kadınları tuzağına düşürdü

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Murat Y.’nin sosyal medya hesabı üzerinden irtibata geçtiği kadınlara fal ve büyü yaptığı ihbarını aldı. Bağlama büyüsü, eşten soğutma, kocasını kendisine aşık etme gibi büyüler yapan Murat Y.’nin kendisine gelen kişilerden 5 bin lira aldığı saptandı.

500 BİN LİRALIK SENET İMZALATTI

Ayrıca kocasının kendisiyle ilgilenmesi için büyü yaptıran bir kişiye de 500 bin lira senet imzalattığı iddia edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla Seyhan ilçesinde yakalandı. Emniyete götürülen Murat Y., sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Son güncelleme: android-time 10:49 19.07.2019
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