Kuruldan onay çıktı: Musevi yetimhanesi özel okul oluyor

Yerel seçimlerden kısa bir süre önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin 18 Ocak 2019 tarihli oturumunda Beşiktaş Yıldız'da tarihi Musevi Yetimhanesinin bulunduğu bin 671 metrekarelik parselin “kültürel tesis” olan imarı “özel eğitim alanı” olarak değiştirildi. Konuyla ilgili hazırlanan komisyon raporunda yer alan bilgilere göre İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 1989 yılında aldığı karar ile yetimhane binası, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edildi. Yetimhane için restorasyon projesi hazırlandı ve kurul tarafından onaylandı. 1952 yılında tapu kaydında Dersaadet Musevi Cemaati adına kayıtlı olan bina, 1964 yılında Beyoğlu Musevi Hahamhanesi Vakfı adına tescil edildi. 2005 yılında da bina bakımının yeterince yapılamaması, Palanga Caddesi boyunca binanın güvenliğinin sağlanamaması nedeniyle arazinin Aka Eğitim Hizmetleri tarafından okul yaptırılmak üzere satın alındı. Raporda, restorasyonu yapılamayan tescilli eserin günümüz şartlarına uygun olarak yaşatılabilmesi amacıyla restore edilmesini sağlamak için özel okul fonksiyonuna alınması ihtiyacının doğduğu belirtilerek bu kapsamda plan değişikliği yapılmasının teklif edildiği kaydedildi.

GÜNGÖREN'E ANAOKULU YAPILACAK

O dönem İmar ve Bayındırlık Komisyonu, “Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün göstereceği yerde 8 derslikli kamu ana okulu yapılmadan söz konusu yapıya iskan düzenlenemez” notunu ekleyerek teklifi uygun buldu. Karar mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

KURUL OKUMA ODASININ BİLGİLERİNİ İSTEDİ

Plan değişikliği değerlendirilmek üzere İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na gönderildi. Kurul 24 Haziran 2019 tarihli kararı ile değişikliğin ilgili yasa açısından uygun olduğunu bildirdi. Kurulun 2012 tarihli kararında ifade edilen arka bahçede yer alan ve okuma odası olarak adlandırılan binaya ilişkin fotoğraf, bilgi ve belgelerin kurula iletilmesi istendi. Plan değişikliği kurul kararı doğrultusunda uygun uygun bulundu. Değişiklik, meclis çoğunluğunu elinde bulunduran AKP grubunun oyları ile kabul edildi. CHP karara “hayır” oyu kullandı.

ANAOKULU NEDEN GÜNGÖREN'E YAPILIYOR?

CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, Beşiktaş'ta yapılan plan değişikliğindeki Güngören ayrıntısına dikkat çekerek “Beşiktaş'ta yapılan plan değişikliği ile yine bir kamu donatısı özel okul oluyor ancak burada firmaya ‘bize bir ana okulu yapman gerekiyor' deniyor. Ne gariptir ki anaokulunun İmar Komisyonu Başkanvekili Osman Demir'in yeğeni Bünyamin Demir'in belediye başkanlığını yaptığı Güngören ilçesinde yapılmasına karar veriliyor. İstanbul'un bir çok ilçesinde anaokulu eksiği varken niye Güngören? Kaldı ki Planlama Müdürlüğü'nde 500'e yakın dosya bekliyor, 100'e yakın yeni dosya geldi CHP ilçe belediyelerine ait plan değişiklikleri komisyonda bekletilirken İBB'nin borçlanmasına dahi izin edilmezken bu konu alelacele gündeme oluyor ve meclisten oy çokluğu ile geçiriyorlar” dedi.