Mahkemeden bianet’e erişim engeli

Erişimin engellenmesi kararı verilen URL adresleri arasında Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Pinterest adreslerinin yanı sıra haber portalları da yer alıyor. Kararda yer alan adreslerden biri de bianet.org. Ancak mahkeme, bianet'in hangi haberiyle ilgili erişimin engellendiğini belirtmedi. Mahkemenin bu gerekçesiz kararı ile Kasım 2000’den bu yana yayın yapan bianet'teki en az 200 bin habere erişim engelleniyor. IPS İletişim Vakfı bünyesinde yayın yapan bianet sadece bir haber ortamı değil. Toplumsal cinsiyet, barış gazeteciliği perspektifiyle hak odaklı habercilik çizgisinin yaygınlaşması için habercilik atölyeleri düzenliyor, erkek şiddeti çetelesi ve medya gözlem raporlarıyla ifade özgürlüğü ihlallerini kayıt altına alıyor.

“Tüm siteye engelleme kararı alınmış”

Karara itiraz eden, bianet'in avukatı Meriç Eyüboğlu şunları söyledi: “Daha önce farklı hâkimlik kararları ile bianet’te yayımlanan haberlere yönelik erişimin engellenmesi kararları verilmişti. Bu kararların tamamına itiraz ettik, sonrasında Anayasa Mahkemesi'ne taşıdık. İki başvurumuzda da Anayasa Mahkemesi verilen sansür kararlarının basın özgürlüğünü ihlal ettiği sonucuna vardı. Diğer başvurularımız halen mahkemenin önünde. Ancak önceki engelleme kararlarında, başvuru (şikâyet) konusu yapılan habere erişim engellenmişti. Oysa şimdi ilgili hâkim, habere değil tüm siteye erişimi engelleme kararı vermiş, üstelik bu denli büyük bir sansür kararını hiçbir gerekçeye dayandırma gereği duymamış.”

“Mahkemeden somut bilgi alamadık”

Avukat Eyüboğlu mahkemeye yapılan başvuruda da somut bir bilgiye ulaşılamadığını açıkladı, ancak kararın 16 Temmuz yani Gezi duruşmasından iki gün öncesine ait olduğunu söyledi: “Erişimi engellenen adresler arasında gezi duruşması sırasında düzenli paylaşımlarda bulunan adreslerin bulunması (ki bu adreslerin bir kısmı Gezi duruşması dışında herhangi bir paylaşımda bulunmayan URL adresleri) Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan ihbarın (!) Gezi davasıyla ilgili olduğunu düşünmemizi sağladı. Oysa bu denli büyük bir sansür kararını, kararın muhatapları olarak tahmin ve varsayımlarla öğrenmeye, anlamaya, açıklamaya çalışmamız ne denli hukuki bir işlemle karşı karşıya olduğumuzun da açık göstergesi.”

“En hafif ifadesiyle hukuk skandalı”

“Bu denli büyük sansür kararını, kararın muhatapları olarak tahmin ve varsayımlarla ögrenmeye, anlamaya, açıklamaya çalışmamız ne denli hukuki (!) bir işlemle karşı karşıya olduğumuzun da açık göstergesi. Üstelik bu kararlar muhataplarına tebliğ dahi edilmiyor, bir tesadüf sonucu haberdar olduk. Kkararda yer alan onca adres gibi bianet de haberimiz olmadan kararabilirdi. Şimdi bu kararın ne zaman uygulanacağını bilmeden bekliyoruz. Mahkeme kaleminin ifadesiyle sırayla uygulanıyormuş. En az 200 bin haberin yer aldığı bir haber portalı, Jandarma Genel Komutanlığı'nın başvurusu üzerine başkaca hiçbir araştırmaya gerek kalmadan kapatılıyor. Bu kararı verenler gerekçe dahi belirtmiyor. Bu durum nasıl adlandırılabilir? En hafif ifadesiyle hukuk skandalı. İfade özgürlüğüne ve basın özgürlüğüne yönelik büyük bir saldırı, büyük bir müdahale. Bu karar bir hukuk garabeti.

Bu aşamada dileğimiz yaptığımız itirazın hemen değerlendirilmesi ve erişimin engellenmesi kararının kaldırılması, aksi durumda da bianet okuyucularıyla birlikte kararın, milyonlarca kararın biriktiği kötü kararlar çöplüğüne atılması için gereken her şey yapılacak.”

15 internet sitesi

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararında bianet ile birlikte 15 internet sitesi daha geçiyor. Adı geçen internet siteleri Etha, Halkın Sesi TV, Özgür Gelecek, osp.org, geziyisavunuyoruz.org, Gazete Fersude, Yeni Demokratik Gençlik, Umut Gazetesi, Kızıl Bayrak, Marksist Teori, Direnişteyiz, Mücadele Birliği. Antakya Sokak.

Vekil Oya Ersoy’un Twitter hesabı da var

Mahkeme kararında Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili Oya Ersoy’un Twitter hesabı da bulunuyor. Kararda aralarında facebook, instagram hesaplarının bulunduğu toplam 136 internet sitesi ve sosyal medya hesabı var.