Mal varlığının incelenmesi kararına Gökçek’ten ilk tepki

Kapatılan Refah Partisi'nden iki kez milletvekili seçilen ve 28 Şubat'ta sona eren Refahyol Hükümeti'nde Devlet Bakanlığı görevini yürüten Gürcan Dağdaş, kendisi hakkında hakaret davası açan Melih Gökçek ile ilgili dün sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Dağdaş, yaptığı paylaşımda, hakaret davasının görüldüğü duruşmada Melih Gökçek'in mal varlığının incelenmesiyle ilgili talepte bulunduğunu ve mahkemenin bu talebi kabul ettiğini dile getirdi.

GÖKÇEK: ENDİŞE ETMİYORUM, ARAŞTIRILSIN

Gökçek'in mal varlığının incelenmesi için tapu ve bankalara yazı yazılmasına, ayrıca mal beyanlarının da incelenmesine yönelik kararı Sözcü yazarı Saygı Öztürk de bugün yayınlanan ‘Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak’ başlığıyla köşesine taşıdı. Duruşma ile ilgili detaylı bilgi veren Öztürk, Melih Gökçek’e de verilen kararı sordu. Gökçek, kararla ilgili ilk değerlendirmesinde “Mahkeme karar verdiyse tabii ki araştırılır. Bu normal bir durum. Ben servetimin araştırılmasından endişe eden bir adam değilim, araştırılsın” dedi.

İşte Saygı Öztürk’ün yazısında yer alan o bölüm:

Hakim tarafları dinledi. Tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ve henüz sunmadıkları belgeleri sunmaları, başka yerden getirilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları konusunda iki hafta süre verdi. Mahkeme kararının 5. maddesi önemliydi. Kararda şöyle denildi:

“Tapuya ve bankalara müzekkere yazılarak davacı Melih Gökçek'in, ilk belediye başkanı seçildikten (27 Mart 1994) sonraki taşınmazların, üzerine kayıtlı tapu kayıtlarının sorulmasına, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden davacının ilk belediye başkanı seçildiği dönemde bildirdiği mal beyanının istenmesine, sair hususların bilahare değerlendirilmesine” karar verildi.

Melih Gökçek – Gürcan Dağdaş duruşması 5 Mart 2020'ye ertelendi. Bu durumu Melih Gökçek'e sorduğumda şunları söyledi: “Mahkeme karar verdiyse tabii ki araştırılır. Bu normal bir durum. Ben servetimin araştırılmasından endişe eden bir adam değilim, araştırılsın.”

Melih Gökçek öteden beri mal varlığı iddialarıyla gündeme getiriliyor. Bu durum, kuşkusuz Gökçek'i de rahatsız ediyordur. En azından gerçek neyse mahkeme eliyle ortaya çıkacaktır.