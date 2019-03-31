Mansur Yavaş’tan flaş açıklama

Millet İttifakı’nın desteklediği CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Mansur Yavaş, Twitter’dan bir açıklama yaptı. Yavaş açıklamasında, sandık görevlilerinden sandıkları terk etmemelerini istedi.

Mansur Yavaş ayrıca Yenimahalle ve Çankaya’da açılan sandık oranlarının bulunduğu fotoğraf da paylaştı. İşte Mansur Yavaş’ın o paylaşımı:

“Islak imzalı tutanakların %51'i (1 Milyon 663 bin oy) sisteme girildi. 906 bin oy Millet İttifakı – 757 bin Cumhur İttifakı(%54.4 – %45.6 ) Yenimahalle ve Çankaya'da açılan sandık sayısı düşük. Sandıklara sahip çıkıyoruz, sonuna kadar sandıklardan ayrılmıyoruz.”