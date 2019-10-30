Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Sağanak yağış, sis ve pus…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MUĞLA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MERSİN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 18°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı ilçeleri hafif sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz’in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ÇORUM °C, 19°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu

VAN °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

GAZİANTEP °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

SİİRT °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ŞANLIURFA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli