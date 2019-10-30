Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Sağanak yağış, sis ve pus…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
MUĞLA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
MERSİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı ilçeleri hafif sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz’in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ÇORUM °C, 19°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKARİ °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MALATYA °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu
VAN °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
GAZİANTEP °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
SİİRT °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ŞANLIURFA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli