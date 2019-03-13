MHP lideri Bahçeli Çankırı’daydı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çankırı’da vatandaşlara hitap etti. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda yapılan mitingde MHP Belediye Başkan adayları da katıldı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Bahçeli, “Cumhur İttifakı MHP ile AK Parti'nin müşterek iradesidir. Çünkü Cumhur İttifakı Türk milletinin kaderi, Çankırı'nın kavlidir. Diyoruz ki, ‘Beka için milli karar, cumhur için istikrar.' Sağduyunun birlikteliği Cumhur İttifakı. İnanıyorum ki, Çankırı ehline emanet edilecektir. O ehil irade, o emin siyaset Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Şunu herkes bilmelidir ki, AK Parti'li kardeşlerimizle aynı istikametin içindeyiz. Aynı yolun yolcusu, aynı ittifakın izindeyiz. Bir yanda zillet varken, diğer yanda millet vardır. Bir yanda ihanet, diğer yanda sadakat vardır. Cumhur İttifakı Türkiye'nin özgüveni, Türk milletinin atar damarı, çarpan kalbidir. Duruşumuz millidir, safında durduğumuz yer Türkiye'dir. Sevdamız Türklük ve Türkiye'dir. Milli bekayı yaşatmak taviz vermeyeceğimiz ilke ve inancımızdır. Zillet İttifakı bekayı duydu mu ürküyor, korkuyor, şaşkına dönüyor. Bununla da kalmıyorlar, bekayı inkar ve ihmal ediyor. Yüzsüzce bekanın millet nezdinde tutmadığını söylüyorlar. Müflis anketçiler beka söylemine ilginin olmadığını açıklıyorlar. Beka ne zamandır anketlerle ölçülüyor? Beka ne zamandır kirli ağızların polemik konusu yapılıyor? Beka payidarlıktır, var oluştur, ilelebet yaşama azmidir. Hangi büyük millet bekasına dudak bükmüştür? Hangi gelişmiş medeniyet bekasıyla arasına duvar örmüştür? Türk milleti bekasıyla vardır, var olacaktır. Türk milleti tarih boyunca defalarca rüştünü ispat etmişse, şu güne kadar bağımsız yaşamışsa, esarete direnmişse, köleliği reddetmişse, yıkımı elinin tersiyle itmişse bu elbette beka şuuru sayesindedir” diye konuştu.

BEKA AÇIKLAMASI

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

“Türk milleti tarih boyunca defalarca rüşdünü ispat etmişse, şu güne kadar bağımsız yaşamışsa, esarete direnmişse, köleliği reddetmişse, yıkımı elinin tersiyle itmişse bu elbette beka şuuru sayesindedir. Çankırı'nın başına bela kesilmişler bekayı bilmezler. Türk milletinin tarihi haklarından, tarihi müktesebatından, gelecek ülkülerinden bihaber olanlar bekayı şüphesiz anlayamazlar. 31 Mart seçimleri bir beka seçimidir. Bu gerçeği hiç kimse yok sayamaz, hafife alamaz, inkar edemez. Şunu biliyoruz ki, 15 Temmuz'a tiyatro diyenler bekaya yüz çevirenlerdir.”

İHA