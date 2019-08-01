Milli Piyango’nun sahibi meçhul 70 milyonluk büyük ikramiyesinde flaş gelişme

Cumhuriyet’in haberine göre Önceki gün Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Balgat'taki binasına gelen ve üniversite öğrencisi olduğunu söyleyen bir şahsın, “70 milyon TL'lik büyük ikramiye bana çıktı. Bilet cebimde” diyerek sahte biletle kurumu dolandırmaya kalkıştığı ortaya çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, bu olaya ilişkin bilgileri ve Milli Piyango İdaresi'nin suç duyurusu dilekçesini, Facebook ve Twitter hesabından paylaştı.

CHP'li Tanal'ın aktardığına göre olay şöyle gelişti: Salı günü (30 Temmuz 2019) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne gelen bir şahıs, üniversite öğrencisi olduğunu belirtip “70 milyon TL'lik büyük ikramiye bana çıktı. Bilet cebimde” dedi. Bu durum karşısında heyecanlanan kurum yetkilileri, şahıstan bileti cebinden çıkarması talep etti. Bir yandan da bilet sorgulama cihazı getirildi. Şahsın çıkardığı biletin arkasının imzasız olduğu görüldü. Şahıstan biletin arkasına adını ve soyadını yazarak imza atması talep edildi. Şahıs, “İmzaya gerek yok. Siz kontrol edin” cevabını verdi. Kurum yetkililerinin ısrarıyla bilet imzalandı. Cihazla yapılan incelemede şahsın ibraz ettiği biletin, yılbaşı özel çekilişine ait farklı rakamlı tam bir bilet olduğu, büyük ikramiyenin isabet ettiği asıl bilet olmadığı tespit edildi.

“BİLETİMİ GERİ VERMEDİNİZ” DİYEREK ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDI

Şahıs bu sefer ise yanlış bileti getirdiğini, asıl ikramiyeli biletin evde olduğunu söyledi. Milli Piyango yetkilileri, şahıstan evde muhafaza edildiği belirtilen büyük ikramiye biletinin fotoğrafının Whatsapp'tan gönderilmesini talep etti. Yetkililer, biletin aslı gelene kadar hazırlıkları tamamlamak istediklerini dile getirdi. Şahıs da “Telefon açacağım” diyerek dışarı çıktı. Şahıs, Genel Müdür makamına geri geldiğinde yetkililere verdiği bileti geri almadığını öne sürerek, “Biletimi geri verin” şeklinde bağırdı. Milli Piyango yetkililerinin durumu polise bildirmesi üzerine şahıs cebinden bileti çıkararak bulduğunu söyledi. Genel Müdürlüğe gelen polisler memurları tarafından tutanak tutuldu. Şahıs, biletin cebinden çıktığını ve büyük ikramiyenin isabet ettiği bilet olmadığını itiraf etmek zorunda kaldı.

BİLETİN SAHTESİ HAZIRLANMIŞ

Şahsın “Evde kalmış” diyerek görüntüsünü paylaştığı biletin ise seri numarasının gizlenerek photoshop marifetiyle numaralarıyla oynandığı, 70 milyon liranın isabet ettiği tam biletin taklit edildiği tespit edildi.

Milli PİYANGO'DAN SUÇ DUYURUSU

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, şahıs hakkında “Yalan beyanda bulunarak İdareyi dolandırmaya çalıştığı, İdareyi gereksiz yere meşgul ederek, kurum personelini töhmet altında bırakarak iftira suçunu işlediği” gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon TL’lik büyük ikramiyenin isabet ettiği tam biletin gerçek sahibi ise henüz ortaya çıkmadı.