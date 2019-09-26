Milyonluk inşaat yarım kaldı, harcanan para çöpe gitti

Sayıştay’ın raporunda, TARBİL Projesi kapsamında yapılması planlanan “İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi Binası İnşaatı” işi için 19 Ağustos 2015 tarihinde ihale düzenlendiği ve 29 milyon 761 bin +KDV sözleşme imzalandığı kaydedildi. Merkez bina inşaatı için TARBİL bütçesinde 12 milyon lira ayrıldığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın kalan miktarın ikame edileceğini bildirerek iş sürecinin devam ettirilmesini istediği aktarıldı. İhaleyi kazanan yükleniciye toplamda 10 milyon 132 bin 803 TL ödeme yapıldığı tespit edildi. Ancak daha sonradan bakanlığın 27 Ocak 2016 tarihli yazısı ile bütçe kaleminde ödenek olmadığı için TARBİL Merkez İnşaatı için bütçe aktarmadığı kaydedildi.

“KAMU KAYNAKLARININ VERİMLİ KULLANILMAMASINA…”

Bakanlığın 29 Haziran 2018 tarihli yazısıyla da inşaatı devam etmekte olan merkez binanın üniversiteye bırakılacağı hakkında bilgi verildiği aktarıldı. Raporda, bu yazıya istinaden bina inşaatı için başka bütçe gelmeyeceğinin anlaşıldığı, böylesine kapsamlı bir projenin komuta kontrol merkezi şeklinde tasarlanan Tarımsal İzleme ve Merkez Binası İnşaatının, projenin sonlandırılması sebebiyle tamamlanmadan üniversiteye bırakıldığı belirlendi. Bu durumun kanuna aykırı olarak kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli kullanılmamasına neden olduğu vurgulandı.

2020 YATIRIM PROGRAMI

İTÜ verdiği yanıtta, protokole göre merkez binanın 2017 tarihinde bitirilerek hizmete açılmasının planlandığı kaydedildi. Projenin ihale bedelinin KDV ile birlikte 35 milyon 117 bin 980 TL olarak belirlendiği, imalat işlerine hızlı bir şekilde başlandığı anlatıldı. Yanıtta “Proje kapsamında 2015-2016 yılları içinde toplam 11.956.708,01 TL (KDV dahil) ödenek olması sebebiyle nakdi gerçekleşme yüzde 34 olmuş olup, bazı imalatların yarıda kesilememesi, başlanan bazı imalatların bitirilmesi sonucu fiziki gerçekleşme yüzde 50 oranındadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından projenin bundan sonra bakanlık uhdesinde yürütüleceği bildirilmiş ve TARBİL Binası üniversitemize bırakılmıştır. Sorunların çözülmesi halinde 2020 yılı yatırım programına alınması için talepte bulunulacaktır” denildi.

“5018 SAYILI KANUNA AYKIRI”

Sayıştay denetçileri de “Bakanlığın İTÜ ile birlikte yürüttüğü ortak projeyi sonlandırması ile ortaya çıkan durumda; bu ana kontrol merkezi olan yapıdan vazgeçildiği ve bu hali ile İTÜ’ye bırakıldığı görülmektedir. Mevcut durum üniversite tarafından kaynaklanmamasına rağmen TARBİL projesinin, komuta kontrol merkezi şeklinde tasarlanan inşaatın, projenin sonlandırılması sonucu tamamlanmadan üniversiteye bırakılmış olması nedeniyle 5018 sayılı kanuna aykırı olarak kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmadığı değerlendirilmektedir” tespitini yineledi.