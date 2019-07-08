ODTÜ’deki ağaç katliamını denetlemek isteyen belediye ekiplerine polis engeli

Orta doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yerleşkesinde, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu yapılmasına karşı çıkan öğrenciler ile polis arasında arbede çıktı. Polis ekipleri, gruba biber gazıyla müdahale etti. CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Canan Taşçıer de ağaç katliamı yapacak inşaat girişimini denetlemek isteyen Çankaya Belediyesi ekipleri ile birlikte ODTÜ’ye geldi.

ODTÜ girişinde polis engeli ile karşılaşan Taşçıer ve Çankaya Belediyesi ekipleri ‘rektörlükten izin bekliyoruz’ diyen polislerle tartıştı. Yapılan kesimin hukuksuz olduğunu ve milletvekiline ait aracın geçişinin engellenemeyeceğini ifade eden Taşçıer, belediye çalışanlarını da aracına alarak kesimin yapıldığı alana girdi.

O anları twitter hesabından da paylaşan Taşçıer, “Taşçıer hesabından şu mesajları da paylaştı. ODTÜ'de ağaç katliamı yapacak inşaat girişimini denetlemek isteyen @CankayaBelediye personelinin girişi Rektör talimatıyla polis tarafından engelleniyor. AKP'nin atanmış rektörü suç işliyor ve kamu görevlilerinin görev yapmasını engelliyor.

Çankaya Belediyesi görevlileri ODTÜ'de izinleri tamamlanmamış yapıyı denetlemek istiyor ancak atanmış rektör polise talimat vermiş almıyor. Kamu görevlilerini aracıma bindirdim ve tüm engellere rağmen ağaç katliamı yapılan alana getirdim.

ODTÜ'de ruhsatsız bir inşaat var. Ağaçlar bir bir devriliyor. Çankaya Belediyesi denetim yapmak istiyor ancak polis Rektör'den talimat bekliyor. Rektörün böyle bir yetkisi yok! Polis yasayı uygulamıyor. Suç işleyenlerin izin vermesi bekleniyor.” dedi