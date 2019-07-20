ÖGG sınav sonuçları: 82. Dönem ÖGG sınavı sonuçlarına göre nasıl özel güvenlik görevlisi olunur?

Özel Güvenlik olarak iş hayatına devam etmek isteyen adaylar için düzenlenen ÖGG sınav sonuçları 19 Temmuz’da açıklandı. Şartlara uygunluk gösterenler ve 82. dönem Özel Güvenlik sınavında başarılı olanlar birçok farklı kurum ve kuruluşta görev alabilecek. İşte ÖGG sınav sonuçları sorgulama sayfası…

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

ÖGG SINAV SONUÇLARI EGM'DE NASIL SORGULANIR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü'nün https://www.egm.gov.tr/ isimli internet hesabından açıklandı. Sonuç sorgulamak için T.C. kimlik numaranızı bilmeniz ve güvenlik kodunu doğru girmeniz gerekiyor.

NASIL ÖZEL GÜVENLİK OLABİLİRSİNİZ?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği sınavdan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanılıyor. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

– Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

– Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

– Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.