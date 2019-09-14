Oğlu tutuklanan MHP’li başkana ‘öldürmeye azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet talebi!

İstanbul Ümraniye'de 2 Eylül günü, bir arabanın içinden iş adamı Zarif Arslan'ın (65) üzerine ateş açıldı.

İş yerinde kurşunlanan Zarif Arslan, MHP Sancaktepe İlçe Başkan Vekili Halis Sağdıç'ın kendisine milyonluk borcu olduğunu, saldırıyı da onların gerçekleştirdiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayın ardından soruşturma başlatan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 2 gün içinde iddianameyi tamamladı.

OĞULLARINDAN BİRİSİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden MHP Sancaktepe İlçe Başkan Vekilinin oğlu Fatih Sağdıç (29), 3 Eylül günü çıkarıldığı Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

BORCU ÖDENMEYİNCE HACİZ KOYDURDU

Olayın ardından savcılığa ifade veren Zarif Arslan, alacaklı olduğu Halis Sağdıç (63) ile oğlu Yunus Sağdıç'ın (32) iş yerine gelerek ve telefon ederek kendisini tehdit ettiğini anlattı.

DAVA AÇTI KAZANDI

Sağdıç ile oğlunun, kendisinin Arnavutköy'de bulunan arsasını kandırarak ele geçirdiğini savunan Arslan, bedelini ödemediklerini için de dava açtığını anlattı. Bunun üzerine dava açtığını ve kazandığını belirten Arslan, Halis Sağdıç'ın arazilerine ve araçlarına haciz koydurduğunu, araçlarına yakalama şerhi koydurduktan 3-4 saat sonra da olayın gerçekleştiğini söyledi.

‘HACİZLİ ARAÇ YAKALANDI, SONRA SALDIRI OLDU'

İfadesinde, Yunus Sağdıç'ın kullandığı aracın trafik polisleri tarafından yakalanarak Yediemin'e çekildiğini anlatan Arslan, silahlı saldırının kendisi, oğlu ve ortaklarının canına yönelik olduğunu söyledi. İş yerinin camına 7 merminin isabet ettiğini, 5-10 dakika önce oğlu ile ortağının orada olduğunu söyleyen Arslar kendisine pusu kurulduğunu öne sürdü.

‘4 YILDIR HUSUMETİMİZ VAR'

Savcılık, ateş açılan aracın Fatih Sağdıç (29) adına kayıtlı olduğunu, aracı ise Hanifi Sağdıç'ın (30) kullandığını tespit etti. Tutuklanan Fatih Sağdıç emniyet ifadesinde müşteki Zarif Arslan ile 4 yıldır husumetlerinin olduğunu, ağabeyinin olayı bu sebeple gerçekleştirmiş olabileceğini söyledi. Balıkçılık yaptığını söyleyen Fatih Sağdıç, savcılıktaki ifadesinde ise aracın kendisi adına kayıtlı olduğunu, ancak aracı Hanifi Sağdıç'ın kullandığını söyledi.

Diğer kardeş Yunus Sağdıç ise olayla ilgisinin olmadığını savundu.

SAVCILIK İLÇE BAŞKAN VEKİLİ BABAYA ULAŞAMADI

Öte yandan iddianamede, Yunus ve Fatih Sağdıç'ın ifadesi üzerine babaları Halis Sağdıç'a ulaşmaya çalışan savcılığın Halis Sağdıç'a ulaşamadığı kaydedildi.

SAVCILIK: ÖNCEDEN TASARLAYARAK GELDİLER

Şüphelilerin iş yerindeki kişileri öldürmek için önceden tasarlayarak geldiklerini belirten savcılık, iş yerine rastgele 8 merminin ateşlendiğini kaydetti. İddianamede ayrıca iş yerine ateş açılması üzerine Zarif Arslan'ın kendisini yere atarak koruduğu vurgulandı. Ateş açan araçta en az 2 kişinin bulunduğunu değerlendiren savcılık, ateş eden kişilerin Hanifi, Fatih ve Yunus Sağdıç olduğunu, babalarının ise azmettirici olduğunu savundu.

BABAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Savcılık; Hanifi, Fatih ve Yunus Sağdıç'ın “tasarlayarak öldürmeye teşebbüs” suçundan ayrı ayrı 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, baba Halis Sağdıç'ın ise ‘tasarlayarak öldürmeye azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbete çarptırılmasını talep etti. İddianame değerlendirilmek üzere Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

BAŞKAN SAĞDIÇ KONUŞMADI

Öte yandan hakkındaki iddiaları sormak için ulaşmaya çalıştığımız MHP Sancaktepe İlçe Başkan Vekili Halis Sağdıç ise dava süreciyle ilgili yorum yapmadı.

Başkan ve birisi tutuklu 3 oğlu önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.