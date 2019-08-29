Örs’ten memur zammına tepki: Lüksün, şatafatın faturasını memura, emekliye kesemezsiniz

Kamu Görevlisi Hakem Kurulunca açıklanan memur zamları ile ilgili bir açıklama yapan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Dr. Hüseyin Örs “Hakem Kurulunu olusturan üyelerin 11/6’sını Hükümet, 11/5’ni sendikaların seçtiğini düşündüğümüzde, heyetin açıkladığı zam oranları Hükümetin memur ve memur emeklilerini yok saydığının bir göstergesidir. Bugün, Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.075 TL, yoksulluk sınırı ise 6.760 TL’ dir. Yıllarca kamu görevi gören bir memur emeklisinin açlık sınırına ne kadar yakın yaşadığı gerçeğini görmemezlikten gelen iktidar sahiplerine sesleniyorum. Bu gerçekler ortada iken, 2020 icin yüzde 4+4, 2021 için yüzde 3+3 zammınız, kabul edilebilir değildir. Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ve 2 milyonu aşkın memur emeklisi ile bunların aileleri de dahil 20 milyon insanımızı hayal kırıklığına uğrattınız.” dedi.

İYİ Parti Trabzon Milletvekli Dr. Hüseyin Örs açıklamasını şöyle sürdürdü “Son bir yıldır kademeli olarak artan kriz şartları en çok ücretli çalışan dar gelirli vatandaşlarımızı etkilemiştir. Memur, emekli ve işçilerin bütçesinin neredeyse üçte birini oluşturan temel gıda enflasyonu yıl boyunca %30′ un üzerinde seyretmiştir. Merkez Bankası’ nın 2019 sonu enflasyon beklentisi, yapılan düzeltme sonrası bile ancak %14,6′ ya düşmüştür. 2019’u bu denli yüksek bir enflasyon baskısı altında geçiren memur ve emeklilere yapılan zam en hafif tabirle gerçeklikten kopuktur. Açıklanan zam oranı ile 2018, 2019 kayıpları karşılanmamış, sendikaların refah payı talepleri dikkate alınmamıştır.”

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Dr. Hüseyin Örs, iktidarın ekonomi yönetimindeki beceriksizliğinin faturasını memura, emekliye, dar gelirliye kesmek istediğini iddia ederek “Ekonomiyi kötü yönetiyorsunuz dediğimizde uyarılarımıza kulak asmadınız, kriz var dedidiğimizde olmadık ithamlarda bulundunuz. Geldiğimiz noktada, beceriksizliğinizin, basiretsizliğinizin, laf dinlememezliğinizin sonucu ekonomideki dibe vuruşun faturasını işçiye, memura, emekliye kısaca dar gelirliye kesiyorsunuz. Ekonomideki darboğazdan memurun, emeklinin, dar gelirlinin boğazını sıkarak kurtulamazsınız. Milleti unutan, işsizliğe çare bulamayan, adil gelir dağılımını sağlayamayan, emekli, işçi, memur, asgari ücretli ne haldedir, hiç düşünmeyen AK Parti İktidarı artık inkıtaları oynamaktadır. Lüksün, şatafatın içinde boğularak, milleti unutanların memur, emekli, işçiye, çiftçiye, esnafa, asgari ücretliye de vereceği hiç bir şey kalmamıştır. Lüksün, şatafatın faturasını memura kesemezsiniz.” dedi.

Örs açıklamasının son bölümünde şu görüşlere yer verdi “İYİ Parti olarak her zaman memur, emekli, işçilerimizin yanındayız. TBMM'de her fırsatta onların ekonomik, sosyal tüm problemlerini takip ediyor, dillendiriyoruz. Biliyoruz ki, memurlarımızın tek talebi ekonomik değildir, güvencesiz sözleşmeli, geçici, vekil vb ad altında çalışanların tüm problemlerini yakından biliyoruz. İYİ Parti iktidarında tek çalışma modeli, kadrolu istihdam olacaktır. 3600 ek gösterge sözünü, aradan geçen 1,5 yılda yerine getirmeyen hükümetten tüm çalışanlar umudunu kesmiştir. Çare İYİ Parti’dir, çare Meral Akşener’dir.”