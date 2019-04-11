Prof. Kaboğlu: AKP olağanüstü başvuru yapamaz

Kanun Hükmünde Kararname’yle Marmara Üniversitesi’nden ihraç edilen Anayasa Profesörü ve CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu, İstanbul’da AKP’nin itiraz süreci geçtiği için olağanüstü başvuru yapamayacağını ifade etti.

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Prof. Kaboğlu’nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

“İtiraz süresi geçti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptale ilişkin açıklamalar gerçeği yansıtmıyor. Çünkü, 298 sayılı Kanun md.130’a göre, YSK’ye 7 günlük olağanüstü başvuru süresi 8 Nisan pazartesi akşamı sona erdi.”

OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ NEDİR?

Olağanüstü itirazı 298 sayılı Kanun’un 130. Maddesinin 2. fıkrası düzenliyor.

Madde şöyle:

“Seçim Sonucuna Etki Eden Olay Ve Durumlar Sebebiyle Olağanüstü İtiraz

Siyasi partilerin il başkanları, genel merkezleri veya bağımsız aday tarafından tutanağın (mazbatanın) düzenlenmesinden sonra 7 gün içinde seçimin sonucuna etki eden olaylar ve durumlar sebebiyle yapılan itirazlar, seçimin sonucu hakkında kesin karar verme yetkisine sahip olan kurullarca, seçimin neticesine etkili görüldüğü takdirde, alt kademelerce verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması veya kurullara derece derece ve müddeti içinde başvurulmamış olması, bu itirazın incelenmesine ve reddine sebep teşkil etmez”