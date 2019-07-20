Rusya’nın Sesi, Davutoğlu’nu konuk eden Yavuz Oğhan’ın sesini kesti!

Gazeteci Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz ile birlikte AKP'li eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nu ‘Bidebunudinle' programına konuk etti. Yapılan bu söyleşinin ardından radyo yönetimi, programı yayından kaldırdı. Oğhan alınan kararı sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajla duyurdu. Oğhan mesajında, “Türkiye'de hiç bir iyi iş cezasız kalmaz, dün Davutoğlu ile mülakat yaptık bugün programlarımız bitti, üstelik yayını kendi YouTube kanalımızdan yaptığımız halde, ‘bidebunudinle’ ile Akif Beki ve İsmail Saymaz ile yaptığımız ‘söylemesibizden’ artık RS FM'de değil” ifadelerini kullandı.

DAVUTOĞLU’NDAN TEPKİ

Yaşanan bu gelişmenin ardından Ahmet Davutoğlu da bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yaşananlara tepki gösteren Davutoğlu, “Dün benimle mülakat gerçekleştiren üç basın mensubu Yavuz Oğhan Akif Beki ve İsmail Saymaz’ın programlarına son verilmesinden büyük üzüntü duydum. Kendileri sadece gazetecilik yaptılar. Bu kararın hiç bir izahı yok. Her kapıyı kapatsalar da biz yeni kapı açacak, susmayacağız” ifadelerini kullandı.

ARAPKİRLİ DE RS FM İLE YOLUNU AYIRDI

Öte yandan, Gazeteci Zafer Arapkirli de, Yavuz Oğhan'ın programına son verilmesinin ardından, RS FM ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.