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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! (17.07.2019)

Şans Topu her hafta kazandırmaya devam ediyor. Son olarak büyük ikramiye Ankara, Bursa ve İstanbul illeri arasında paylaşılmıştı. Şans Topu'nda 5+1 şanslı rakamı bilmek gerekiyor. Çekilişler her hafta 21.15'te MPİ'nin resmi internet adresinden açıklanıyor.

20:10 -
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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! (17.07.2019)

Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda açıklanan Şans Topu çekilişi için kuponlar hazırlandı. Oyunseverler kısa sürede zengin olmanın yollarını arıyor ve her hafta kuponlarını hazırlıyor.

17 TEMMUZ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekiliş sonuçları 21.15’te burada yer alacak.

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ŞANS TOPU OYNAYANLAR DİKKAT!

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

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