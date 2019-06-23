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Seçimde 111 kişiye işlem yapıldı

İstanbul’da yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde; pulusanın fotoğrafını çekmek, beraber oy kullanmak gibi suçlardan 111 kişi hakkında işlem yapıldı.

Habip ATAM
16:17 -
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Seçimde 111 kişiye işlem yapıldı

Oy kullanma sırasında büyük sorunlar yaşanmazken; tehdit, hakaret, başkası yerine oy kullanma, kullandığı oyu teşhir etme gibi suçlardan 111 kişiye işlem yapıldı.

58 KİŞİYE TELEFONLA PUSULA ÇEKMEKTEN İŞLEM

En fazla işlem yapılan konu oy pusulasının resmini çekmek oldu. 58 kişiye oy kabinin telefonla girerek fotoğraf çektiği için işlem yapılırken, tartışma ve münakaşa sebebiyle 22 kişiye, beraber oy kullanan 9 kişiye, başkası yerine oy kullanan 3 kişiye, silah kanununa muhalefet eden 4 kişiye, “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun”a muhalefet eden 7 kişiye, ve kullandığı oyu teşhir eden 5 kişiye işlem yapıldığı öğrenildi.

İstanbul Seçim Sonuçları ->
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