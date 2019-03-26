AKP’li adaydan şehidimize büyük ayıp! | Son dakika haberleri

Camiler, okullar, devlet binalarında seçim propagandası tam gaz devam ederken, şimdi de şehitler üzerinden kampanya başladı. AKP Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu'nun seçim propagandası, şehit cenazesi ve İstiklal Marşı üzerinden yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Şırnak'ta şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın, asker omuzundaki cenaze fotoğrafının altına, “Vizyon 2028” sloganı eşliğinde AKP adayının ismi yazıldı. Skandal tepki çekince, geri adım atıldı ve fotoğraf sosyal medya hesabından kaldırıldı. Şenlikoğlu, SÖZCÜ'ye, “Arkadaşlar teknik bir hata yapmışlar, fark edince düzelttik. Şehitler hepimizin ve şehit cenazeleri üzerinde propaganda yapılamaz” dedi.

MARŞI DA ALET ETTİ

Şenlikoğlu, İstiklal Marşı'nı da propagandasına alet etti. İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde, Türk Bayrağı ve kanlar içinde temsili asker fotoğrafı eşliğinde çekilmiş kareye de Şenlikoğlu'nun adı ve “Vizyon 2028” sloganı yazıldı. Şehit cenazeli propaganda karesi için “Arkadaşların teknik hatası” diyen Şenlikoğlu, İstiklal Marşlı propaganda görüntüsünü ise bizzat sosyal medya hesabında paylaştı.

CAMİ VE OKULLARDAN ŞEHİT CENAZELERİNE

Seçim süreci boyunca Türkiye pek çok propagandaya tanıklık etti. Seçim kampanyaları miting alanları ve sokaklardan camilere, okullara yayıldı. Bu sınır tanımazlık terörle mücadele ederken şehit düşen kahraman askerlerimizin cenazelerine kadar ulaştı.