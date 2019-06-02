Şişli İlçe Seçim Kurulu görevlileri suçlamalara isyan etti! | Son dakika haberleri

Şişli İlçe Seçim Kurulunda görevli Başkan Ahmet Vedat Güneş ile İlçe Seçim Kurulu Müdürü Hatice Çelebi medyada haklarında çıkan ‘hırsız, çeteci ve benzeri’ yöndeki ithamlara isyan ederek 23 Haziran’da yapılacak seçimlerde kendilerinin yerine yeni hakimler görevlendirlmesi gerektiğini açıkladı.

“SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİYMİŞİZ GİBİ”

Şişli İlçe Seçim Kurulu Seçmen Kütük Bürosu Müdürü Hatice Çelebi, YSK’ya sunulmak üzere Şişli 1. İlçe Seçim Kurulu’na hitaben yazdığı yazıda, “İstanbul’da iptal edilen seçimler için kendisinin suçlanmasına isyan etti. Çelebi suçlamalara, “İptal kararı üzerine benim ve diğer ilçe sçim müdürlerinin ‘Şüpheli’ sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadelerimiz alınmıştır. Soruşturma ile ilgili alınan ifadelerimiz bir kızım yazılı ve görsel basında suç örgütü üyesiymişiz gibi isimlerimiz de açıkça belirtilerek “sandık kurullarını yasaya ayrkırı oluşturan İlçe Seçim Kurulu Müdürleri’nin şüpheli olarak ifadeleri alınmıştır” gibi çarşaf çarşaf haberler yer almıştır.

Bizler görevimizi yasalara göre yerine getirmekteyiz. 31 Mart Yerel Seçimlerinde de yasalar ve önceki seçimlerde yapılan uygulamalar doğrultusunda sandık kurulları oluşturulmuştur… Biz seçim müdürlerinin haklı oldumuza bu soruşturmadan aklanarak çıkacağımıza inancım tamdır… Ancak bilinen bir gerçek vardır “Bir şeyin şüyuu vukuundan beterdir.” Gerçek olmayan iddiların gerçekmiş gibi söylenmesi toplumda ciddi bir algı yaratmakta ileride telafisi mümkün olmayacak haksiz ithamlara sebebiyet vermektedir… Bu sebeple öncelikle isimlerimizin deşifre edildiği yayınların kişilik haklarımıza saldırı niteliğinde olması sebeiyle durdurulmasını ve tekzip edilmesini arz ediyorum. Yine bu yayınların kamuoyunda bıraktığı izler nazara alındığında “Soruşturma geçiren İlçe Seçim Kurulu Müdürleri” ile yeniden seçime gidilmesinin ne denli yerinde olduğunu sizlerin takdirinize arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANI DA İSYAN ETTİ

Şişli İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Vedat Güneş ise, “İlçe Seçim Kurulumuz bir bütün halde tam bir tarafsızlıkla görev yapmış en ufak bir suistimale yol açmamak için azami dikkat gösterilmiştir. Nitekim aynı seçimde dört seçim türünde oy kullanılmış yine kurulun yaptığı üç seçim türünde (İlçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve muhtar seçimleri) hiçbir suistimalden bahsedilmediği halde sadece büyükşehir belediye başkanlığı seçimi türünden suistimal yapıldığını iddia etmek en azından bilgi noksanlığından veya kötü niyetten kaynaklandığı açıktır… Daha önce YSK tarafıdan sorulması üzerine yapılan açıklamada da özellikle vurgulandığı üzere, daha önceki seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde uygulanan usulden farklı bir usul uygulanmamıştır…

Buna rağmen ya bilgi noksanlığı ya da kötü niyetle yapılan açıklamalarda seçim görevlileri hakkında siyasetin her cephesinden hırsız, suistimalci, çeteci gibi ifadelerle saldırıların yapılması insan ve merhametle izah edilebilir değildir…

Yukarıda izah edildiği üzere bu kadar kötü sıfatlarla töhmet altına sokulan ilçe seçim kurulu hakimi ve personelinin görevden alınarak yerlerine iyi niyetli namuslu dürüt hakim ve personel atanarak seçim yaptırılması aynı zamanda ülkü menfaati gereğidir” sözleriyle hakkındaki ithamlara isyan etti.